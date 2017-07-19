Первые точки продажи сети "Едим как дома" появятся к концу 2017 года

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Первые точки продажи сети домашнего питания "Едим как дома" начнут появляться к концу 2017 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил режиссер Андрей Кончаловский, который задумал проект вместе с братом Никитой Михалковым.

Проект "Едим как дома" создается в качестве альтернативы западным сетям быстрого питания.

"Надеюсь, первые точки продажи начнут появляться к концу 2017 года, - сказал Кончаловский. - Мы создали продукт, который можно будет продавать. На его создание ушло два года - слишком высоки наши требования! Он не должен портиться, он должен быть натуральным, и, главное, недорогим!".

Режиссер отметил, что сеть быстрого питания должна быть доступна всем.

"Как говорил конструктор танка Т-34 Михаил Кошкин, "сложное и дурак придумает", - добавил Кончаловский. Мы два года работали над простым. Главное - технологии должны быть уникальными и надежными".

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