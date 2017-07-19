Первые точки продажи сети "Едим как дома" появятся к концу 2017 года

СМИ: клубы АХЛ могут отпустить игроков на Олимпийские игры 2018 годаСпорт 19 июля, 10:17
СМИ: чемпион мира по версии WBC Уайлдер проведет бой с Ортисом осенью 2017 годаСпорт 19 июля, 9:54
Студенты из Индии, Китая и Африки начали стажировку в УрГАУНовости партнеров 19 июля, 9:54
Чемпион мира по футболу испанец Хави завершит карьеру по окончании сезона-2017/18Спорт 19 июля, 9:38
"Ъ": ОСК планирует отказаться от сторонних КБ при строительстве гражданских судовЭкономика и бизнес 19 июля, 9:26
Боксер Гассиев не планирует проводить бой-реванш с ЛебедевымСпорт 19 июля, 8:58
Семиборка Эннис-Хилл получит золото ЧМ-2011 в августе после отклонения апелляции ЧерновойСпорт 19 июля, 8:32
Переговоры о Brexit: в британском правительстве нет единстваМеждународная панорама 19 июля, 8:03
Кадыров заявил, что слухи о притеснениях геев в Чечне правозащитники раздувают ради денегОбщество 19 июля, 7:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Первые точки продажи сети домашнего питания "Едим как дома" начнут появляться к концу 2017 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил режиссер Андрей Кончаловский, который задумал проект вместе с братом Никитой Михалковым.
Проект "Едим как дома" создается в качестве альтернативы западным сетям быстрого питания.
"Надеюсь, первые точки продажи начнут появляться к концу 2017 года, - сказал Кончаловский. - Мы создали продукт, который можно будет продавать. На его создание ушло два года - слишком высоки наши требования! Он не должен портиться, он должен быть натуральным, и, главное, недорогим!".
Режиссер отметил, что сеть быстрого питания должна быть доступна всем.
"Как говорил конструктор танка Т-34 Михаил Кошкин, "сложное и дурак придумает", - добавил Кончаловский. Мы два года работали над простым. Главное - технологии должны быть уникальными и надежными".
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество