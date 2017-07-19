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Ростуризм и Ростех будут совместно развивать проект "Электронная путевка"

Общество
19 июля, 11:29 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ область/ 19, июля. /ТАСС

Глава ведомства Олег Сафонов отметил, что эта система позволит сделать туристический рынок страны "абсолютно прозрачным"

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Ростуризм и концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех") будут совместно работать над развитием системы "Электронная путевка". Соответствующее соглашение подписано в среду на Международном авиационно-космическом салоне МАКС.

"Суть соглашения - совместное сотрудничество с уважаемой организацией, которая является частью концерна "Российские технологии", по совместной эксплуатации нашей системы "Электронная путевка", они будут участвовать в отладке системы", - сказал ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов.

Он отметил, что эта система позволит сделать туррынок страны "абсолютно прозрачным". "Каждый турист, который будет приходить к туроператору или турагенту, будет получать уникальный номер, и это будет являться гарантией оказания ему соответствующих высококачественных услуг", - сказал Сафонов.

По его словам, в настоящее время идет тестирование системы, а ее запуск намечен на 1 января 2018 года, когда она станет обязательной для всех туроператоров. Сафонов уточнил, что в законодательство, в котором прописан термин "электронная путевка", нужно будет прописать этот пункт. "Если [электронная путевка] не будет обязательной, она не будет работать", - пояснил Сафонов.

Как отметил генеральный директор КРЭТ Николай Колесов, для концерна участие в "Электронной путевке" очень важно. "Для концерна это еще одна возможность выхода на быстрорастущие рынки с доминирующей ролью программного обеспечения для применения в различных отраслях экономики, - сказал он. - КРЭТ является лидером российской радиоэлектроники, наши специалисты обладают всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы внедрить в проект самые передовые технологические решения".

Предполагается, что в работе над "Электронной путевкой" будут проводиться консультации со специалистами КРЭТ и будет использоваться технологическая помощь концерна.

Другие пункты соглашения

Другие пункты меморандума о взаимопонимании между КРЭТ и Ростуризмом предполагают развитие национального туристического портала Russia.Travel, изучение потребностей туристов, построение единой системы рейтинга для туристских объектов, разработку предложений по государственно-частному партнерству в сфере туризма. Кроме того, возможна реализация IT-проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе проектов в области BigData и Blockchain.

Об "Электронной путевке"

"Электронная путевка" - это информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате турпродукта. По каждому туру в системе формируется документ с уникальным номером - электронная путевка. С помощью номера путевки туристы смогут отслеживать статус своего тура в режиме онлайн. Все этапы оплаты и бронирования авиабилетов и отеля будут доступны в системе.

Электронная путевка гарантирует, что обязательства туроператора имеют финансовое обеспечение, достаточное для ведения туроператорской деятельности. С квитанцией электронной путевки можно будет обращаться в фонд персональной ответственности туроператора при Ассоциации "Турпомощь" в случае невыполнения туроператором своих обязательств.

Кроме того, система должна обеспечить бесперебойный обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, Фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами, провайдерами туристических услуг.

Система "Электронная путевка" создается в соответствии с федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность".

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