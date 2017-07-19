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ПЕРМЬ, 19 июля. /ТАСС/. Спецборт МЧС доставил из Сочи в Пермь тяжелобольную женщину, которой стало плохо на отдыхе. Об этом ТАСС сообщил в среду директор Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.
"Женщина - пермячка 1979 года рождения, она отдыхала в Сочи, в конце отдыха ей стало плохо, и ее госпитализировали в городскую больницу Сочи номер 4, где ей была оказана помощь. <…> Местные врачи рекомендовали направить ее для дальнейшего лечения по месту жительства - в Пермь", - рассказал Федоткин.
Спецборт МЧС Sukhoi Superjet 100, вылетел для эвакуации тяжелобольной женщины в Сочи 19 июля ночью из подмосковного аэропорта Жуковский. По данным МЧС, спецборт оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшей во время полета. На протяжении всего рейса пациентку сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.
Как пояснил Федоткин, спецборт прибыл в Пермь, женщине уже оказывается необходимая медпомощь в Пермской краевой клинической больнице, однако диагноз пациентки не разглашается.