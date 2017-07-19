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ФАС поищет сговор в завышении цен на курортах Крыма

Общество
19 июля, 15:26 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, июля. /ТАСС

По данным крымского правительства, стоимость продуктов на курортах зачастую завышена втрое. Специальная комиссия ФАС выясняет, нет ли ценового сговора между местными предпринимателями и чиновниками

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Центральный продовольственный рынок в Керчи

Центральный продовольственный рынок в Керчи

© Артем Геодакян/ТАСС

В ситуации с высокими ценами на продукты питания в курортных городах Крыма разбираются одновременно Федеральная антимонопольная служба и республиканское правительство. Со стороны руководства Крыма не раз звучали обвинения в адрес предпринимателей в завышении цен, особенно в курортной зоне. В минувшую пятницу, 14 июля, в эфире телеканала "Россия 24" глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ведомство направило в Крым специальную инспекцию для выявления возможного ценового сговора местных властей и предпринимателей.

Власти Крыма и Севастополя ожидают объективности в работе этой комиссии. Эксперты считают, что высокие цены обусловлены логистикой и "курортным" статусом полуострова.

Высокие цены не выгодны никому

Власти признают: продукты на полуострове дорожают. Особенно заметен рост цен в курортных территориях. По данным крымского правительства, цены на продукты питания на местных курортах зачастую завышены в три раза.

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Аксенов: цены на продукты в курортных регионах Крыма зачастую завышены в три раза

"К сожалению, в курортных регионах республики зачастую цены завышаются более чем в три раза. Подобная ситуация не приемлема ни для кого: ни для производителей, у которых продукция выкупается по дешевке, а потом перепродается втридорога, ни для бюджета республики, куда поступает меньше налогов, ни для крымчан и гостей полуострова, которые вынуждены переплачивать в несколько раз", — считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Вслед за антимонопольной службой власти Крыма организовали проверку ситуации с завышением цен в регионе. "Поручил своему заместителю Юрию Михайловичу Гоцанюку провести анализ логистических цепочек, выстраиваемых при транспортировке товара от места производства до пункта реализации", — заявлял Аксенов.

О результатах проверок пока ничего не сообщалось.

Опасения нужно проверить

"Я надеюсь, что по результатам инспекционной поездки ФАС мы увидим, что по выявленным фактам, <…> которые пока существуют на уровне обыденных разговоров, будут предложены конкретные меры по их устранению (по устранению возможных нарушений — прим. ТАСС), но я бы не забегала вперед", — сказала в среду на пресс-конференции спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева. Она добавила, что необходимо дождаться результатов работы инспекции ФАС.

Как сообщил ТАСС заместитель министра промышленной политики Крыма Ян Латышев, власти региона постоянно взаимодействуют по вопросам ценообразования и с ФАС, и с прокуратурой.

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"Если [у ФАС] и есть подобные опасения в части соблюдения законодательства о конкуренции, их нужно проверять, потому что это вопрос, который затрагивает очень многих людей и от которого зависит уровень жизни", — заявил Латышев.

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) республики Артем Мальцев уверен, что ни о каком сговоре властей и предпринимателей речи быть не может. "Я думаю, что ФАС проведет работу должным образом, появится объективная позиция и причина будет установлена. Но сговора, я убежден, никакого нет", — сказал он.

Причины роста цен

Пока с завышенными ценами на полуострове разбираются надзорные органы, власти и эксперты рассуждают об объективных причинах дороговизны.

"Спекуляция, вот и все, — сказал глава крымской ТПП Артем Мальцев. — Цены выше, чем ближе к морю, к Ялте, это правда, об этом все говорят, это нужно признать и разобраться с ценовой политикой. Может быть, это сезонный всплеск, может быть, это логистические проблемы с доставкой продуктов. Но, с другой стороны, Крым обеспечивает себя сельхозпродукцией, надо разбираться — я уверен, что это банальная спекуляция".

В Минпромторге Крыма уверены, что высокие цены на продукты питания в местах, где много отдыхающих, — это мировая тенденция. "Повышенная покупательская способность отдыхающих в курортный сезон влияет на ценообразование, и это не только специфика Крыма, но и любого другого курортного региона. Это экономический закон, который действует везде", — считает замминистра Ян Латышев. Как и Мальцев, он уверен, что отпечаток на ценообразование в Крыму накладывает и дорогая логистика.

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© ИТАР-ТАСС/В. Репик и К.Дудченко

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Екатерина Алтабаева указала, что только здоровая конкуренция может способствовать снижению цен. Одним из способов создания конкурентной среды является проведение ярмарок. "Даже проведение двух десятков ярмарок, конечно, не решит проблему, но это один из способов, с которого можно начать. Если у нас будет оптовый рынок, о котором говорили и рассматривали как приоритетный проект, это позволит привозить товары и в том числе сельхозпродукцию по оптовым ценам. Это, естественно, будет создавать здоровую конкуренцию", — пояснила спикер севастопольского парламента.

Латышев также отметил значимость проведения ярмарок в регулировании цен на полуострове. "Сегодня ведется работа по увеличению количества ярмарочных мероприятий в местах отдыха. На них мы приглашаем товаропроизводителей, и понятно, что цены будут существенно ниже", — сказал он.

Татьяна Кузнецова, Андрей Мединский

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