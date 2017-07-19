В Крыму увеличат пропускную способность КПП на границе с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Пограничная комиссия Республики Крым приняла решение провести комплекс мероприятий по увеличению пропускной способности контрольно-пропускных пунктов (КПП) на российско-украинской границе в период высокого туристического сезона. Об этом сообщили в среду в правительстве региона.

"Были приняты решения относительно проведения комплекса мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности в период туристического сезона, а также повышения уровня безопасности и защиты пунктов пропуска с целью бесперебойного функционирования указанных пунктов пропуска", - говорится в сообщении по итогам заседания комиссии.

Ранее сообщалось, что с начала высокого курортного сезона на украинско-российской границе отмечались большие скопления легковых автомобилей жителей Украины, которые следовали в Крым на отдых. По данным российских пограничников, в понедельник, 17 июля, время ожидания переезда границы в Крым превышало 10 часов.

Депутат Госдумы, бывший вице-премьер региона, курировавший сферу туризма, Руслан Бальбек назвал эти очереди на границе "туристической блокадой" полуострова со стороны властей Украины. Государственная пограничная служба Украины со своей стороны утверждает, что не мешает въезду автомобилей с Украины в Крым.

В правительстве республики добавили, что в рамках заседания комиссия также приняла "ряд соответствующих решений относительно принятия мер, направленных на улучшение состояния автомобильных дорог, ведущих к пунктам пропуска, на развитие дорожного сервиса и многофункциональных комплексов". По мнению властей Крыма, это поможет "создать максимально комфортные условия для прохождения государственного контроля".