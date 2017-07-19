Общественники в Петербурге хотят вернуть в метро станцию "Комсомольская" к 100-летию ВЛКСМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Станция метро "Комсомольская" может вновь появиться в Петербургском метрополитене к 100-летию создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ), которое будет отмечаться в 2018 году. С инициативой переименовать одну из станций подземки в честь юбилейной даты выступила в среду региональная общественная организация "Ветераны Комсомола".

"Добиться присвоения одной из станций метро наименования "Комсомольская". Подобные станции есть в ряде городов страны, но на Родине комсомола с 1987 года такой станции нет", - говорится в плане мероприятий к 100-летию ВЛКСМ, который был одобрен на заседании оргкомитета под руководством вице-губернатора Петербурга Константина Серова.

Инициатором выступил председатель правления Санкт-Петербургской региональной общественной организации по поддержке и развитию исторических и культурных традиций комсомольского движения "Ветераны Комсомола" Владимир Черноглазов.

Название "Комсомольская" носила одна из станций метро в Ленинграде с 1978 года - на Кировско-Выборгской линии. В начале 1990-х годов она была переименована в "Девяткино". Это единственная станция петербургского метро, которая находится на территории Ленинградской области.

Согласно процедуре присвоения названий городским объектам, инициатива должна быть рассмотрена топонимической комиссией Санкт-Петербурга.