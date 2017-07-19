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Первая программа магистратуры по виртуальной реальности откроется в российском вузе

Общество
19 июля, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Вместо лекций студенты будут заниматься практикой и каждые полгода представлять и защищать свои проекты во время хакатонов

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и проект "Кибер Россия" договорились о запуске с 1 сентября 2017 года первой в России программы магистратуры, посвященной разработке игр и виртуальной реальности. Об этом в среду сообщили в пресс-службе вуза.

"Студенты Game development & VR научатся разрабатывать и внедрять перспективные виды программного обеспечения, основанного на технологиях виртуальной и дополненной реальности. К 2020 году мы планируем выпустить больше 100 квалифицированных и востребованных на IT-рынке специалистов, а также получить экспертов-тьюторов, способных обучать детей и помогать им ориентироваться в IT-сфере", - цитирует пресс-служба слова проректора по развитию ДВФУ Дмитрия Земцова.

По его словам, в магистратуре на 135 бюджетных мест преподаватели вуза и приглашенные специалисты "Кибер России" будут учить студентов игровому дизайну, созданию пользовательских сценариев, эксплуатации устройств виртуальной, дополненной и смешанной реальности и так далее. Срок обучения составит два года.

Вместо лекций студенты будут заниматься практикой и каждые полгода представлять и защищать свои проекты во время хакатонов. Выпускной экзамен также будет проходить в форме командного испытания. По окончании магистерской программы студенты получат от одного до четырех бизнес-проектов, которые можно будет развивать и коммерциализировать, а также уже сформированную команду.

Лидерский проект АСИ "Кибер Россия" предполагает создание системы массовой подготовки и трудоустройства разработчиков игрового программного обеспечения, образовательных курсов, летних лагерей, проведение серии оффлайн-мероприятий (хакатонов) среди школ и вузов, а также создание системы оценки компетенций во время или после обучения.

Авторы проекта ставят перед собой цель создать большое количество игровых стартапов, решающих задачи в области разработки игр и их вывод на мировой рынок.

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