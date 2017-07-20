Четвертый Форум молодых дипломатов открывается в Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. 40 молодых людей из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии примут участие в открывающемся в четверг двухдневном Форуме молодых дипломатов. Мероприятие, на котором специалисты-международники, только начинающие свой профессиональный путь, получают возможность обсудить актуальные вопросы международной повестки дня и перенять опыт у старших коллег, стало традицией: оно проводится уже в четвертый раз.

Каждый год участники форума формулируют новую, главную тему дискуссий. В центре их внимания уже были глобальные изменения в современных международных отношениях, противодействие фальсификации истории и сохранение исторической памяти. Как сообщил ТАСС председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков, на этот раз в качестве центральной темы заявлены "Информационные технологии в современной дипломатии".

"В дискуссиях примут участие председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских, директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник", - проинформировал Колпаков.

Кроме того, на этот раз у молодых дипломатов появится возможность задать вопрос главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. "Беседа министра с молодыми дипломатами состоится в первую половину дня 20 июня в центральном здании Министерства иностранных дел России, - указал председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ. - Дискуссия пройдет в формате "вопрос-ответ".

Атмосфера взаимопонимания

Первое заседание Форума молодых дипломатов прошло в Москве в апреле 2014 года. Его организатором по линии Министерства иностранных дел стал Совет молодых дипломатов МИД России. С тех пор эти встречи проводятся каждый год. По словам Колпакова, за это время форум "эволюционировал из просто хорошей идеи в полноформатное мероприятие, уникальную дискуссионную площадку для молодых специалистов- международников, представляющих большинство стран постсоветского пространства".

В работе форума принимают участие представители руководства Совета Федерации, Госдумы, российского внешнеполитического ведомства, а также ведущие эксперты и общественные деятели, которые не раз указывали на важность данного мероприятия. "Главной идеей форума был его неформальный характер, позволяющий молодым профессионалам искать нестандартные решения сложных проблем современных международных отношений, - отметил Колпаков. - Форум способен стать одной из опор для укрепления атмосферы взаимопонимания, доверия и общности интересов, налаживания взаимовыгодного сотрудничества специалистов- международников".

Российское дипведомство на этих встречах в разные годы представляли заместители министра иностранных дел Григорий Карасин, Сергей Рябков и Игорь Моргулов. Лавров принимал участие в мероприятии лишь один раз: три года назад он провел встречу с участниками первого Форума молодых дипломатов.

"Это полезная дискуссионная площадка для обсуждения молодыми профессионалами самых актуальных проблем международной и региональной повестки дня, - подчеркнул тогда министр, обращаясь к собравшимся. - Это важно, потому что вы - наша надежда, наша смена. А ситуация в нашем мире проще не становится, наоборот, она осложняется".

В ходе беседы, которая длилась около часа, глава российского дипведомства ответил на вопросы участников форума, рассказав о существующих между Москвой и Брюсселем разногласиях, попытках Вашингтона навязывать мировому сообществу свое мнение, глубоком внутриукраинском кризисе, проблематике работы российских СМИ за рубежом и многих других вопросах, которые остаются актуальными и сегодня.

В нынешнем году работа форума начнется с отдельной встречи его участников с Лавровым. Какие вопросы будут заданы министру на этот раз, пока не известно. Однако очевидно, что беседа с главой МИД России поможет начинающим специалистам-международникам провести более детальные дискуссии в трех секциях, которые последуют сразу за торжественной церемонией открытия четвертого Форума молодых дипломатов в гостинице "Новотель".

Помимо дискуссий

Организаторы мероприятия не забыли и о культурной программе. Как сообщил Колпаков, будет показан фильм о работе дипломатов, а также планируется посещение Международного авиационно-космического салона МАКС-2017, который с 18 июля проходит в Жуковском.

"20 июля участникам форума будет показан фильм бывшего члена президиума Совета молодых дипломатов МИД России Альберта Павлова "Профессия - дипломат", - проинформировал он. - 21 июля делегаты форума посетят авиасалон МАКС-2017 на аэродроме Жуковский".

Собеседник агентства добавил, что по итогам двухдневной встречи планируется принятие итогового документа в форме декларации.