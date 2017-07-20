Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкультуры предлагает изменить модель финансирования вузов

Общество
20 июля, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Действующая сейчас система приводит к неоправданному сокращению финансирования, подчеркнул первый замглавы ведомства Владимир Аристархов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минкультуры считает необходимым изменить порядок формирования госзадания вузов. Об этом в четверг заявил первый замглавы ведомства Владимир Аристархов на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных механизмам финансирования отраслевых вузов.

"С 2017 года мы перешли на подушевое финансирование, результатом стало то, что мы лишились 2,5 млрд руб. Из них нам 1 млрд руб. любезно вернуло Минобрнауки, 1 млрд руб. мы получили из резервного фонда правительства. Но это не системное решение, это решение на текущий год, оно не дает нам гарантии финансирования на 2018-2019 годы. Наше министерство настаивает на внесении изменений в постановление правительства от 26 июня 2015 года № 640, которое определяет порядок формирования государственного задания для вузов", - сказал Аристархов.

Эти изменения, по его словам, позволили бы выделять средства вузам не только в рамках подушевого финансирования, но и на развитие. "Механическое внедрение нормативно-подушевого подхода ведет к неоправданному сокращению финансирования отраслевых вузов", - подчеркнул первый замминистра.

Он также добавил, что образование в сфере искусств - это практико-ориентированное образование. "В творческих вузах невозможно без учебных театров, концертных залов, выставочных помещений", - отметил Аристархов.

На сегодняшний день высшим образованием в сфере культуры занимается 63 вуза, из них 48 находятся в ведении Минкультуры России. В вузах Минкультуры учатся около 60 тыс. студентов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
2
США оштрафовали ExxonMobil на $2 млн за контракты с "Роснефтью"
3
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
4
Лопнуло терпение: Берлин пересматривает политику в отношении Анкары
5
Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести
6
Под Мурманском к 2019 году построят самую мощную в России радиолокационную станцию
7
Источник: Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости выплат вкладчикам "Югры"
Темы дня
Реклама