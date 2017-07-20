Минкультуры предлагает изменить модель финансирования вузов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минкультуры считает необходимым изменить порядок формирования госзадания вузов. Об этом в четверг заявил первый замглавы ведомства Владимир Аристархов на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных механизмам финансирования отраслевых вузов.

"С 2017 года мы перешли на подушевое финансирование, результатом стало то, что мы лишились 2,5 млрд руб. Из них нам 1 млрд руб. любезно вернуло Минобрнауки, 1 млрд руб. мы получили из резервного фонда правительства. Но это не системное решение, это решение на текущий год, оно не дает нам гарантии финансирования на 2018-2019 годы. Наше министерство настаивает на внесении изменений в постановление правительства от 26 июня 2015 года № 640, которое определяет порядок формирования государственного задания для вузов", - сказал Аристархов.

Эти изменения, по его словам, позволили бы выделять средства вузам не только в рамках подушевого финансирования, но и на развитие. "Механическое внедрение нормативно-подушевого подхода ведет к неоправданному сокращению финансирования отраслевых вузов", - подчеркнул первый замминистра.

Он также добавил, что образование в сфере искусств - это практико-ориентированное образование. "В творческих вузах невозможно без учебных театров, концертных залов, выставочных помещений", - отметил Аристархов.

На сегодняшний день высшим образованием в сфере культуры занимается 63 вуза, из них 48 находятся в ведении Минкультуры России. В вузах Минкультуры учатся около 60 тыс. студентов.