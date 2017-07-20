Путин считает возможным рассмотреть вопрос о создании миграционного кодекса РФ

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Путин считает возможным рассмотреть вопрос о создании миграционного кодекса РФОбщество 20 июля, 19:11
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ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает возможным рассмотреть вопрос о создании в России отдельного миграционного кодекса, который бы вобрал себя все законодательные нормы, регулирующие вопросы миграции.
С предложением о написании такого свода нормативных актов на заседании Совета по межнациональным отношениям выступил председатель высшего совета движения "Российский конгресс народов Кавказа" Асламбек Паскачев. "Вы считаете, нужен миграционный кодекс?" - уточнил президент. Паскачев ответил утвердительно, пояснив, что сейчас существуют различные законы в этой сфере, которые не всегда коррелируют между собой, и их необходимо собрать воедино.
"Хорошо, подумаем", - заключил Путин.
Ранее о возможности разработки миграционного кодекса сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой. "Мы поставили перед собой задачу до конца года провести ревизию существующего законодательства, а потом приступить к подготовке миграционного кодекса РФ", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.