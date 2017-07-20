Профсоюзы предупреждают о новом виде мошенничества

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предупреждает о попытках мошенничества в отношении ветеранов труда.

"В Федерацию независимых профсоюзов России обращаются ветераны, члены профсоюзов, сообщая о телефонных звонках с предложением высоких премиальных выплат от профсоюзов, но с предварительным перечислением 1% от предлагаемой суммы на определенный счет. При этом аферисты представляются работниками "Всероссийской организации профсоюзов", ФНПР и делают ссылки на страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) человека, другие персональные данные", - говорится в заявлении департамента общественных связей ФНПР, опубликованном в четверг на сайте профсоюзного объединения.

В документе отмечается, что "данные предложения не имеют никакого отношения к профсоюзам, являются мошенническими действиями, подпадающими под соответствующую статью Уголовного кодекса РФ".