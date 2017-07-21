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Адыгея направит 123 млн руб. из резервного фонда на компенсацию пострадавшим от паводка

Общество
21 июля, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

В результате паводка в регионе пострадали почти 5 тыс. человек

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи направят выделяемые правительством РФ из резервного фонда 123,1 млн руб. для компенсации затрат на восстановление потерянного в результате паводка имущества для пяти тысяч жителей республики. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе исполнительных органов государственной власти Адыгеи.

Накануне в ходе заседания правительства РФ глава МЧС Владимир Пучков предложил кабмину выделить 123 млн. 120 тыс. рублей из резервного фонда для ликвидации последствий паводка. Правительство одобрило инициативу, поручив властям региона в кратчайшие сроки довести денежные средства до каждого пострадавшего.

"Эти деньги как раз должны пойти пострадавшим - свыше пяти тысячам человек - на оказание единовременной помощи из- за полной или частичной утраты имущества", - сказали в ведомстве, добавив, что средства им пока не поступили.

В Адыгее 26 мая в связи с паводком, спровоцированным затяжными дождями и подъемом уровня рек, был введен режим ЧС в четырех районах - Шовгеновском, Красногвардейском, Кошехабльском и Гиагинском.

Пострадавшими были признаны более 4,9 тыс. человек, 908 подворий, 780 домовладений, из которых непригодными для жилья считаются 48. Сумма ущерба превысила 400 млн рублей.

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