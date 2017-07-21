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Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину

Общество
21 июля, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Кремль никак не будет реагировать про действия аукционного дома, добавил пресс-секретарь президента РФ

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожалел покупателя "часов Путина", который попался на уловку аукционного дома.

"Аукционный дом, скорее всего, обманул просто какого-то покупателя, хорошо накрутил цену", - сказал представитель Кремля журналистам, комментируя продажу на аукционе часов, якобы принадлежавших президенту РФ Владимиру Путину, за €1 млн.

По словам Пескова, Кремль никак не будет реагировать на продажу "часов Путина". "Мы и не собирались устанавливать какую-то связь [часов и президента РФ]. Это такая из разряда курьезов тема, которая не имеет к нам никакого отношения", - сказал он. И добавил: "Это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом - эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту".

Пресс-секретарь главы государства считает, что совершенная продажа - "уловка, маркетинговый ход". "Видимо, весьма удачный, судя по сумме", - заметил он.

"Покупателя жалко. Дело Остапа Бендера живет", - сказал Песков.

Как сообщили ранее СМИ со ссылкой на аукционный дом Monaco Legends, "лот под номером 239, представляющий собой часы Patek Philippe Triple Complication, принадлежащие Владимиру Путину, были проданы неизвестному за €1,054 млн". Компания не раскрывает имя покупателя, так как он пожелал остаться анонимным.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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