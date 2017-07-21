Попова: безопасность спиннеров для детей изучают в разных институтах России

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ВОЛГОГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор поручил группе ученых и экспертов из разных научных организаций проверить популярную у детей и подростков игрушку спиннер на предмет безопасности для здоровья, сообщила глава ведомства Анна Попова.
"Это поручение было дано группе экспертов, ученых из разных научно-исследовательских учреждений, чтобы снять напряжение, которое есть в обществе", - сказала она.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по обращению с этой игрушкой. Так, родителям не рекомендуется приобретать спиннеры с рук в неустановленных местах. В ведомстве отмечают, что спиннеры, которые продаются через интернет, "могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям".