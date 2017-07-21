Путин пообещал студентке консерватории помочь в вопросе сокращения стоимости обучения

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос воспитанницы "Сириуса" о сокращении стоимости обучения в консерватории на второй специальности, пообещал решить ее проблему.

Участница программы, воспитанница "Сириуса" по направлению "Музыка" Мария рассказала о том, что учится в центральной музыкальной школе при Московской консерватории и совмещает два инструмента: скрипку и фортепьяно. При этом на скрипке учится бесплатно, а по курсу фортепьяно - за деньги, хотя предметы, кроме специальности, совпадают. Таких музыкантов, по словам девушки, в стране немного. Мария попросила нормативно разрешить обучаться на нескольких инструментах, оплачивая не все предметы, а только специальные.

"Я уверен, что это решение учебного заведения, а не решение на уровне правительства. Я думаю, что это такой эксклюзив, случай не массовый, и исключение для вас точно можно сделать", - ответил глава государства, попросив коллег, которые "невидимо присутствуют", "это пометить и не забыть".