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Путин пообещал студентке консерватории помочь в вопросе сокращения стоимости обучения

Общество
21 июля, 18:04 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 21, июля. /ТАСС

В ходе встречи с президентом РФ девушка рассказала, что учится в центральной музыкальной школе при Московской консерватории и совмещает два инструмента: скрипку и фортепьяно

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос воспитанницы "Сириуса" о сокращении стоимости обучения в консерватории на второй специальности, пообещал решить ее проблему.

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Участница программы, воспитанница "Сириуса" по направлению "Музыка" Мария рассказала о том, что учится в центральной музыкальной школе при Московской консерватории и совмещает два инструмента: скрипку и фортепьяно. При этом на скрипке учится бесплатно, а по курсу фортепьяно - за деньги, хотя предметы, кроме специальности, совпадают. Таких музыкантов, по словам девушки, в стране немного. Мария попросила нормативно разрешить обучаться на нескольких инструментах, оплачивая не все предметы, а только специальные.

"Я уверен, что это решение учебного заведения, а не решение на уровне правительства. Я думаю, что это такой эксклюзив, случай не массовый, и исключение для вас точно можно сделать", - ответил глава государства, попросив коллег, которые "невидимо присутствуют", "это пометить и не забыть".

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