Путин признался, что родители советовали ему поступить в другой вуз, но он настоял

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что родители и тренер советовали ему поступить в другой вуз, но он настоял на своем.

"У меня были добрые отношения с родителями, они меня очень любили, я ощущал это постоянно, - заявил он в разговоре с воспитанниками центра "Сириус". - Но все-таки я старался делать выбор сам". При этом точка зрения Путина и его родителей далеко не всегда совпадали. По признанию президента, он всегда старался в корректной форме донести до матери и отца, что именно его выбор является правильным. В частности, "родители были категорически против" его поступления в вуз и советовали ему учебное заведение при одном из предприятий. "Но я сделал другой выбор для себя, и он был даже в известной степени опасный, потому что я мог не поступить, сложности могли возникнуть, - рассказал он. - Но я все-таки решил, что самая лучшая дорога к цели - прямая".

Глава государства рассказал, что прислушивался и к мнению своих тренеров, в том числе тренера по дзюдо Анатолия Рахлина. "Я уважал его мнение, прислушивался к нему, хотя и он мне, что касается обучения в вузе, предлагал настойчиво избрать другой путь", - заявил Путин.

Глава государства отметил, что родители всегда любят своих детей, хотя сами дети не сразу это понимают. Президент призвал никогда не забывать заботу, внимание и ласку, которую дали родители. "Но это не значит, что у человека не может быть собственного выбора", - заявил он. Путин предостерег от того, чтобы родители навязывали своим детям какие-либо решения. "Родители не имеют права на чужую жизнь, в том числе на жизнь детей, - подчеркнул Путин. - надо относиться с уважением к ним как к личностям и к их выбору". Однако направлять детей родители должны, хотя балансировать между этими вещами - "очень тонкая вещь", уверен президент. "Талант надо иметь такой педагогический, не все им обладают", - констатировал он.

"Нельзя пренебрегать мнением других людей, но в конечном итоге все-таки вы сами должны для себя сделать выбор, даже если этот выбор будет и этот путь будет сопряжен с какими-то трудностями или ошибками - через это нужно пройти", - резюмировал глава государства.

О том, что такое успех

"Успех для меня - это возможность воспользоваться результатами достижения какой-то цели, возможность воспользоваться результатами решения какой-то задачи. Ставишь перед собой какую-то цель, добился ее, но этого недостаточно", - сказал президент.

По его словам, также надо "уметь воспользоваться этими результатами либо самому, либо сделать так, чтобы другие могли этим воспользоваться".

Цель не оправдывает средства

Путин категорически не согласен с тем, что "цель оправдывает средства". Об этом глава государства заявил в программе "Недетский разговор с Владимиром Путиным". Ведущая Ирада Зейналова передала вопрос от Насти Денисовой, которая спросила Путина, на что он готов ради достижения цели, оправдывает ли цель средства.

"Многие из вас знают такую формулу - "Цель оправдывает средства", то есть, если цель высокая и благородная, то неважно, какие методы и средства вы используете для ее достижения, - указал президент. - Категорически с этим не согласен. Потому что, если вы для достижения своей цели используете какие-то омерзительные способы ее достижения, то тем самым разрушаете саму цель, ради которой вы живете".

"Цель далеко не всегда оправдывает средства, во всяком случае, не все, - добавил он. - И для того, чтобы добиться благородных целей, тех, ради которых стоит жить, надо подумать, какими средствами и способами вы сможете это сделать".

Президент в пятницу проводит в Сочи заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" и встречается с участниками июльской смены образовательного центра "Сириус". Центр был создан фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе главы государства в декабре 2014 года. Сам Путин возглавил попечительский совет фонда.

Цель "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей из всех регионов России, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта и естественно-научных дисциплин. Ежемесячно в "Сириусе" проходят бесплатное обучение 600 детей в возрасте 10-17 лет. С начала работы центра обучение здесь прошли более 15,4 тысячи одаренных школьников из 85 регионов России.