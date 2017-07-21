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Путин пообещал разобраться с системой выплат премий победителям олимпиад школьников

Общество
21 июля, 19:04 UTC+3 СОЧИ 21, июля. /ТАСС

Президент заявил, что в первый раз слышит о проблемах с выплатами премий

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с выплатой премий победителям олимпиад школьников. Речь об этом зашла в рамках "Недетского разговора" с главой государства.

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"Я первый раз об этом слышу, я разберусь, - пообещал глава государства. - С трудом даже представляю ситуацию: вы участвуете в конкурсе, в олимпиаде какой-то, вы выиграли ее, а вам говорят, поскольку вы из Сочи, мы вам платить не будем". Путин предположил, что это касается региональных премий.

Один из воспитанников "Сириуса" пожаловался президенту, что с 2006 по 2016 год призерам всероссийских олимпиад выплачивали по 30 тысяч рублей, победителям - 60 тысяч, но с 2017 года система перестала действовать, однако московским школьникам выплаты сохранились и даже были увеличены до 100 и 200 тысяч рублей соответственно.

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