Путин пообещал разобраться с системой выплат премий победителям олимпиад школьников

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с выплатой премий победителям олимпиад школьников. Речь об этом зашла в рамках "Недетского разговора" с главой государства.

"Я первый раз об этом слышу, я разберусь, - пообещал глава государства. - С трудом даже представляю ситуацию: вы участвуете в конкурсе, в олимпиаде какой-то, вы выиграли ее, а вам говорят, поскольку вы из Сочи, мы вам платить не будем". Путин предположил, что это касается региональных премий.

Один из воспитанников "Сириуса" пожаловался президенту, что с 2006 по 2016 год призерам всероссийских олимпиад выплачивали по 30 тысяч рублей, победителям - 60 тысяч, но с 2017 года система перестала действовать, однако московским школьникам выплаты сохранились и даже были увеличены до 100 и 200 тысяч рублей соответственно.