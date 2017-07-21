Путин не считает нужным вводить налоговые льготы для обеспечения рабочих мест для молодежи

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что введение налоговых льгот для предприятий, принимающих на работу выпускников вузов, не станет эффективной мерой для решения проблемы их трудоустройства. Об этом глава государства рассказал в ходе разговора с воспитанниками образовательного центра "Сириус".

"Что касается налоговых льгот, это не самый лучший способ решения проблем. Проблем много, и если мы каждую эту проблему будем пытаться решать с помощью налоговых льгот, то мы просто растащим бюджет, он прекратит свое существование ", - сказал Путин, отвечая на вопрос Анастасии из Нового Уренгоя.

Президент напомнил, что в России уже действует программа при участии крупных компаний, Агентства стратегических инициатив (АСИ), объединений предпринимателей.

"Организуем систему предварительного отбора, практики, по сути, совместной деятельности по подготовке кадров между крупными нашими компаниями и высшими учебными заведениями. В целом, большой план. И я очень рассчитываю, что он сработает", - сказал Путин.

В конце июня генеральный директор АСИ Светлана Чупшева заявляла, что Агентство стратегических инициатив доработает стандарт по подготовке кадров для промышленного роста в регионах до конца года.

По ее словам, стандарт позволяет вовлечь работодателя в процесс обучения и подготовки кадров. Задачи стандарта - повысить эффективность процессов подготовки кадров, внедрить механизмы совершенствования систем высшего, среднего профессионального образования взрослых и дополнительного образования детей.