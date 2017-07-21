Путин призвал регионы развивать образовательные центры для одаренных детей

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Развитие образовательных центров, подобных "Сириусу" в Сочи, должно происходить на уровне регионов, считает президент России Владимир Путин.
"Конечно, он не вмещает то количество одаренных и перспективных детей, которое у нас в стране есть. Поэтому следующий этап - это развитие, но это уже дело самих регионов, развитие подобных структур в регионах РФ", - сказал Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех".
Он подчеркнул, что за два года существования образовательного центра "Сириус" в нем прошли обучение 15 тыс. детей практически из всех регионов России, а в этом году появилось несколько новых направлений - живопись, химия, биология, шахматы, информатика.
"Мы посчитали, что это очень востребованные и перспективные направления", - сказал глава государства.
Он напомнил, что образовательному центру передано еще одно крупное здание олимпийской инфраструктуры - комплекс Оргкомитета Олимпийских игр.
Кроме того, на заседании Путин признался, что ему было очень интересно общаться с воспитанниками образовательного центра "Сириус" и слушать об их планах на будущее.
"Большое удовольствие было с ними общаться, послушать, чем они живут, чем дышат, как строятся их представления о своем собственном будущем, о будущем тех направлений, которыми они занимаются", - сказал он.
Перед этим в пятницу глава государства провел "Недетский разговор с Владимиром Путиным" с воспитанниками центра "Сириус", где отвечал на вопросы детей в течение почти трех часов.