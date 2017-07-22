Российская помощь пришла в отдаленные районы горной Латакии

ЛАТАКИЯ (Сирия), 22 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие передали около тонны продовольствия жителям отдаленной сирийской деревни Пшили в горной части Латакии, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории САР Александр Воронцов.

"Центр по примирению враждующих сторон охватывает все новые районы Латакии, сегодня мы находимся в населенном пункте Пшили, гуманитарная помощь необходима в связи с тем, что населенный пункт очень удален от основных районов и находится в высокогорье", - сказал Воронцов.

По его словам, в деревне живут более 200 человек, которые потеряли кормильцев. " Мы привезли сюда 300 продовольственных пакетов, это около тонны продовольствия", - добавил Воронцов.

Пшили расположена в 80 км от Латакии. Несколько лет деревня находилась в непосредственной близости от передовой, где шли бои между правительственными войсками и террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Боевики на протяжении долгого времени обстреливали угодья и пастбища, поэтому местные крестьяне не могли полноценно заниматься сельским хозяйством. 50 местных жителей погибли, более 100 были ранены, сообщил Воронцов.

Он подчеркнул, что пакеты с продовольствием выдавали по специальным талонам, которые в первую очередь получили родители и жены погибших солдат и офицеров сирийской армии, а также пожилые люди, оставшиеся без кормильцев и попечения.