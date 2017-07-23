Пассажиры самолета, экстренно севшего в Ростове-на-Дону, вылетели в Москву из Краснодара

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МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Пассажиры самолета, который в субботу вечером экстренно сел в Ростове-на-Дону, вылетели в Москву из аэропорта Краснодара. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в справочной воздушной гавани.
"Пассажиры данного рейса вылетели в Москву в 07:50 (местное время совпадает с московским)", - уточнили в аэропорту Краснодара.
Самолет авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс 772 по маршруту Симферополь - Внуково, совершил вынужденную посадку в субботу около 18:00 мск в аэропорту Ростова-на- Дону. Как уточнили в воскресенье в пресс-службе авиакомпании, экстренная посадка была совершена из-за срабатывания датчика разгерметизации.
Все находившиеся на борту 167 пассажиров были размещены в гостиницах, им предоставили трансфер, ужин и прохладительные напитки. Позднее пассажиров отправили автобусом в Краснодар.
В пресс-службе подчеркнули, что для расследования причин вынужденной посадки самолета создана специальная комиссия. Проверку также проводит Южная транспортная прокуратура.