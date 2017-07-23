МЧС с начала года выявило 3,5 тыс. нарушений пожарной безопасности в Северной Осетии

ТАСС, 23 июля. Свыше 450 объектов обследовано на пожарную безопасность в Республике Северная Осетия-Алания с начала года, выявлено 3,5 тыс. нарушений, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"С начала года управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания и его территориальными подразделениями проведена определенная работа по предупреждению пожаров и последствий от них в жилом секторе и на объектах различных форм собственности. Обследовано 453 объекта различной формы собственности. В результате выявлено 3486 нарушения требований пожарной безопасности", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что уже устранено 64% нарушений. Всего выписано штрафов на сумму 1,8 млн рублей по 129 постановлениям об административных правонарушениях.