Большинство россиян считает причиной изменения климата человеческий фактор

В Бурятии и Забайкалье стартовала масштабная внезапная проверка воинских подразделенийАрмия и ОПК 24 июля, 11:28
Колобков: россияне имеют явные перспективы в командных соревнованиях на ЧМ по фехтованиюСпорт 24 июля, 11:26
Минздрав: запрет на продажу алкоголя в мелкой таре может стать полезной меройОбщество 24 июля, 11:24
В Свердловской области поймали самого крупного в истории региона толстолобика весом 42 кгНовости Урала 24 июля, 11:24
Новый фильм Бессона собрал за премьерную неделю в США $17 млнКультура 24 июля, 11:16
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край землиВ стране 24 июля, 11:00
Россиянин Каменский завоевал бронзу ЧЕ в стрельбе из винтовки c 50 мСпорт 24 июля, 10:53
В лесах Сибири появились новые очаги лесных пожаров из-за грозСибирь 24 июля, 10:30
КДК РФС рассмотрит инцидент с появлением фаната "Спартака" на поле перед игрой с "Уфой"Спорт 24 июля, 10:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Большинство россиян (55%) считает, что изменение климата связано в первую очередь с деятельностью человека. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы в понедельник на сайте организации.
По данным социологов, серьезные изменения климата Земли отмечают 86% россиян. Непредсказуемым его назвали 70% опрошенных, тенденцию к потеплению видят 11%, к похолоданию - 5%. "При этом решающим в вопросе изменения климата 55% опрошенных считают человеческий фактор, к разряду природных явлений подобные тенденции относят 35%", - говорится в сообщении ВЦИОМ.
Согласно исследованию, каждый второй респондент (51%) считает глобальное потепление серьезной проблемой, требующей немедленного решения. более половины опрошенных (55%) предполагают, что Россия может испытать на себе его негативное влияние. На благоприятное воздействие изменений климата рассчитывают 27% участников опроса. Более трети респондентов (39%) называют эту проблему надуманной, спекулятивной темой.
"С одной стороны, россиян волнует проблематика глобального потепления, с другой, они его практически не фиксируют на уровне повседневности. Значит, такой ракурс проблемы пока не сказался на их жизни. Ключевой очевидный эффект изменения климата - неустойчивость погоды, а это не новое явление. Таким образом, проблема воспринимается скорее на уровне фоновых страхов, а не реальных угроз", - прокомментировал результаты исследования руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16-17 июля 2017 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.