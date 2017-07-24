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Большинство россиян считает причиной изменения климата человеческий фактор

Общество
24 июля, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

По данным социологов, серьезные изменения климата Земли отмечают 86% россиян

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Большинство россиян (55%) считает, что изменение климата связано в первую очередь с деятельностью человека. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы в понедельник на сайте организации.

По данным социологов, серьезные изменения климата Земли отмечают 86% россиян. Непредсказуемым его назвали 70% опрошенных, тенденцию к потеплению видят 11%, к похолоданию - 5%. "При этом решающим в вопросе изменения климата 55% опрошенных считают человеческий фактор, к разряду природных явлений подобные тенденции относят 35%", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Согласно исследованию, каждый второй респондент (51%) считает глобальное потепление серьезной проблемой, требующей немедленного решения. более половины опрошенных (55%) предполагают, что Россия может испытать на себе его негативное влияние. На благоприятное воздействие изменений климата рассчитывают 27% участников опроса. Более трети респондентов (39%) называют эту проблему надуманной, спекулятивной темой.

"С одной стороны, россиян волнует проблематика глобального потепления, с другой, они его практически не фиксируют на уровне повседневности. Значит, такой ракурс проблемы пока не сказался на их жизни. Ключевой очевидный эффект изменения климата - неустойчивость погоды, а это не новое явление. Таким образом, проблема воспринимается скорее на уровне фоновых страхов, а не реальных угроз", - прокомментировал результаты исследования руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16-17 июля 2017 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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