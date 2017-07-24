Матвиенко выступила против дальнейшего ужесточения антитабачного законодательства

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что государство не должно вводить избыточное регулирование в антитабачное законодательство. Такое мнение она высказала журналистам комментируя инициативу о запрете курения вблизи подъездов.
"У нас и так жесткий антитабачный закон, который работает. Избыточное регулирование в этой сфере на федеральном уровне не нужно, на федеральном уровне этот закон нужно оставить пока в покое", - сказал она. При этом Матвиенко добавила, что муниципальные власти имеют право обсуждать введение подобных ограничений.