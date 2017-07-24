Турция передала дочь задержанной на границе с Сирией россиянки отцу

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АНКАРА, 24 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турецкие власти передали отцу шестилетнюю девочку, задержанную ранее в республике вместе с матерью и ее гражданским мужем с поддельными паспортами на границе с Сирией. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.
"По информации, полученной от находящихся в Турции родственников, турецкими властями сегодня была передана Елизавета Уханова отцу Сергею Уханову", - отметила она.
Кроме того, по словам представителя российской дипмиссии, "посольство продолжает держать на контроле ситуацию вокруг остающихся в департационном центре провинции Хатай российских граждан Евгения Кочаари, Светланы Ухановой и Амины Кочаари".
Она также сказала, "что данный вопрос неоднократно поднимался в контактах с представителями компетентных турецких органов на всех возможных уровнях, в том числе на сегодняшней встрече посла РФ Алексея Ерхова в МИД Турции". "Продолжаем добиваться от турецкой стороны обеспечения консульского доступа к задержанным. В случае принятия соответствующего решения - депортации их в Россию", - добавила Касимова.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Турции задержана гражданка России с двумя детьми и гражданским мужем, предположительно, намеревавшаяся выехать в Сирию. Родной отец девочки постоянно проживает в Марксе Саратовской области, он имеет равные права на дочь.