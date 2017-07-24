Кадыров: старшая дочь задержанной в Турции россиянки передана на попечение отцу

ТАСС, 24 июля. Старшая дочь задержанной в Турции россиянки Светланы Ухановой передана на попечение отцу. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в понедельник в Instagram.

"Благодаря предпринятым мерам с турецкой стороной достигнута договоренность о возвращении ребенка на родину. Девочка передана родному отцу", - отметил Кадыров.

Дорогие друзья! Хочу поделиться хорошей новостью. Совсем недавно ко мне обратился житель Саратовской области Сергей Уханов. В своём видеообращении он просил меня помочь вернуть из Турции его шестилетнюю дочь, задержанную вместе с матерью и ее гражданским мужем с поддельными паспортами на границе с Сирией. Я сразу же поручил своим представителям заняться изучением обстоятельств и сделать всё возможное для вызволения и возвращения девочки. Благодаря предпринятым мерам, с турецкой стороной достигнута договоренность о возвращении ребёнка на родину. Девочка передана родному отцу. Я выражаю благодарность дорогим БРАТЬЯМ - советнику Главы ЧР, депутату Госдумы России Адаму Делимханову @delimkhanov95 и представителю Главы ЧР в Турции Айхан Эргувен Сейфеттину @kpa_ayhan. Также благодарю власти Турции за принятое гуманное решение. #Кадыров #Россия #Чечня #Турция #Turkey Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 24 2017 в 6:25 PDT

Он пояснил, что недавно к нему обратился житель Саратовской области Сергей Уханов. В видеообращении он просил помочь вернуть из Турции шестилетнюю дочь, задержанную вместе с матерью и ее гражданским мужем с поддельными паспортами на границе с Сирией. Глава Чечни поблагодарил за помощь в решении данного вопроса депутата Госдумы Адама Делимханова и представителя главы ЧР в Турции Айхана Эргувена Сейфеттина, а также власти Турции за принятое гуманное решение.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Турции задержана гражданка России с двумя детьми и гражданским мужем, предположительно, намеревавшаяся выехать в Сирию. Родной отец девочки постоянно проживает в Марксе (город в Саратовской области - прим. ТАСС), он имеет равные права на дочь. Сейчас он также находится в Турции, пытается разобраться в сложившейся ситуации. На его имя выписаны документы, которые подтверждают его права на опеку.

У Ухановой двое детей, младший ребенок - от второго брака с Евгением Кочаари, который, по предварительной информации, был задержан вместе с ней. Кому будет передан под опеку второй ребенок, пока неизвестно. В органы опеки обратился дедушка старшей девочки. Ранее сообщалось, что решается вопрос о перевозке детей в Россию.

Как сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посольство в Турции направило обращение турецким властям с просьбой предоставить информацию о задержанных, и в случае, если будет принято решение о депортации, отправить их в Россию.