Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дочь задержанной в Турции россиянки могут передать на попечение родного отца

Общество
14 июля, 16:58 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 14, июля. /ТАСС

Родной отец девочки постоянно проживает в Марксе

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 14 июля. /ТАСС/. Старшая дочь задержанной в Турции россиянки Светланы Ухановой может быть передана на попечение родному отцу. Об этом ТАСС сообщили в администрации Марксовского района, где проживает мужчина.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Турции задержана гражданка России с двумя детьми и гражданским мужем, предположительно, намеревавшаяся выехать в Сирию. "Родной отец девочки постоянно проживает в Марксе (город в Саратовской области - прим. ТАСС), он имеет равные права на дочь. Сейчас он также находится в Турции, пытается разобраться в сложившейся ситуации. На его имя выписаны документы, которые подтверждают его права на опеку", - сказали в администрации.

У Ухановой двое детей, младший ребенок - от второго брака с Евгением Кочаари, который, по предварительной информации, был задержан вместе с ней. Кому будет передан под опеку второй ребенок, пока не известно. В органы опеки обратился дедушка старшей девочки. Ранее сообщалось, что решается вопрос о перевозке детей в Россию.

Как сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посольство в Турции направило обращение турецким властям с просьбой предоставить информацию о задержанных и в случае, если будет принято решение о депортации, отправить их в Россию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Приемная кампания-2017: ожидания чиновников и желания абитуриентов
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
5
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: двое туристов погибли в Египте при нападении в гостинице
2
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
3
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
4
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись
5
Минобороны РФ выложило на своем сайте документы о миротворческой операции в Южной Осетии
6
В Кремле не знают о планах Siemens выйти из совместного предприятия с компаниями РФ
7
Экспертиза в деле о халатности после ДТП с ребенком в Балашихе пока не назначена
Темы дня
Реклама