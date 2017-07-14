Дочь задержанной в Турции россиянки могут передать на попечение родного отца

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САРАТОВ, 14 июля. /ТАСС/. Старшая дочь задержанной в Турции россиянки Светланы Ухановой может быть передана на попечение родному отцу. Об этом ТАСС сообщили в администрации Марксовского района, где проживает мужчина.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Турции задержана гражданка России с двумя детьми и гражданским мужем, предположительно, намеревавшаяся выехать в Сирию. "Родной отец девочки постоянно проживает в Марксе (город в Саратовской области - прим. ТАСС), он имеет равные права на дочь. Сейчас он также находится в Турции, пытается разобраться в сложившейся ситуации. На его имя выписаны документы, которые подтверждают его права на опеку", - сказали в администрации.
У Ухановой двое детей, младший ребенок - от второго брака с Евгением Кочаари, который, по предварительной информации, был задержан вместе с ней. Кому будет передан под опеку второй ребенок, пока не известно. В органы опеки обратился дедушка старшей девочки. Ранее сообщалось, что решается вопрос о перевозке детей в Россию.
Как сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посольство в Турции направило обращение турецким властям с просьбой предоставить информацию о задержанных и в случае, если будет принято решение о депортации, отправить их в Россию.