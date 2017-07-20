МИД РФ добивается депортации из Турции российской семьи, пытавшейся выехать в Сирию

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Посольство России в Турции работает над депортацией задержанной российской семьи, пытавшейся выехать в Сирию.

Об этом сообщил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Сразу же после обращения 5 июля родственников посольство России в Турции активно подключилось к урегулированию ситуации вокруг задержанных на территории Турции и находящихся в настоящее время в депортационном центре провинции Хаттай российских граждан Кочаари Евгения Георгиевича, Ухановой Светланы Валентиновны, Ухановой Елизаветы Сергеевны и Кочаари Амины Евгеньевны", - напомнил Кожин.

"Трижды были направлены обращения в МИД Турции с просьбой предоставить сведения и официальные документы о нахождении и задержании на турецкой территории указанных лиц, а также, в случае принятия соответствующего решения, обеспечить их депортацию в Россию, - продолжил дипломат. - Вопрос депортации семьи в Россию неоднократно поднимался также в контактах наших дипломатов с компетентными турецкими органами на различных уровнях".

По его словам, посольство России "прорабатывает вариант с передачей турецкими властями несовершеннолетней Елизаветы Сергеевны Ухановой ее отцу, находящемуся в настоящее время в Турции". "Все необходимые для этого документы посольством турецким властям уже предоставлены, поддерживается постоянный контакт с заинтересованными российскими организациями, а также с родственниками задержанных, включая сестру Кочаари, которая также намерена прибыть в Турцию с целью вывоза в Россию несовершеннолетней Амины Евгеньевны", - резюмировал представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Турции задержана гражданка России с двумя детьми и гражданским мужем, предположительно намеревавшаяся выехать в Сирию.