Первый гуманитарный конвой в Восточную Гуту будет направлен 25 июля

ТАСС, 24 июля. Первый гуманитарный конвой будет отправлен в Восточную Гуту 25 июля, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"Первый гуманитарный конвой в зону деэскалации Восточная Гута (Дамаск, Сирия) будет направлен 25 июля", - говорится в сообщении.

Конвой доставит местным жителям продовольствие, медикаменты, а также вывезет из зоны деэскалации больных и раненых для лечения в медучреждениях.