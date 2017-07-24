Первый гуманитарный конвой в Восточную Гуту будет направлен 25 июля

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ТАСС, 24 июля. Первый гуманитарный конвой будет отправлен в Восточную Гуту 25 июля, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.
"Первый гуманитарный конвой в зону деэскалации Восточная Гута (Дамаск, Сирия) будет направлен 25 июля", - говорится в сообщении.
Конвой доставит местным жителям продовольствие, медикаменты, а также вывезет из зоны деэскалации больных и раненых для лечения в медучреждениях.