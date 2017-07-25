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Суд утвердил мировое соглашение по театру Пугачевой между властями Петербурга и инвестором

Общество
25 июля, 12:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, июля. /ТАСС

Иск касался вопроса аренды участка под строительство театра песни на Васильевском острове, которое планировалось начать в 2011 году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Северо-Западного округа во вторник удовлетворил совместное ходатайство властей Санкт-Петербурга и инвестора о заключении мирового соглашения по вопросу аренды участка под строительство Театра песни Аллы Пугачевой на Васильевском острове, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее сообщалось, что инвестор рассчитывает, что в случае заключения мирового соглашения станет возможно приступить к возведению Театра песни Аллы Пугачевой, которое планировалось начать еще в 2011 году. Ходатайство об утверждении мирового соглашения было подано представителем комитета имущественных отношений, инвестор - компания "Театр песни Аллы Пугачевой" - ходатайство поддержала.

"Утвердить мировое соглашение. Производство по делу прекратить", - сказал судья.

Ранее суд отказал властям города в удовлетворении двух исков о расторжении договора аренды участка под строительство Театра песни Аллы Пугачевой. Решения не раз обжаловали в суде.

Театр песни Аллы Пугачевой (51% акций компании принадлежит корпорации PMI, 49% - Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте) планировалось построить на Морской набережной в устье реки Смоленки на Васильевском острове. Проект предусматривал концертный зал-трансформер вместимостью до 12 тыс. человек, а также около 40 тыс. кв. м выставочных площадей, гостиниц, ресторанов, кинотеатров и апартаментов.

Изначально инвестор (ООО "Театр песни Аллы Пугачевой") представил проект в виде буквы "П", однако затем выяснилось, что по участку должна пройти дорога. Новым вариантом стало здание в виде бриллианта высотой 70 м, стоимость которого оценивалась в $400 млн.

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