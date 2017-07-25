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Житель Ямала в 58 лет сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов

Общество
25 июля, 12:36 UTC+3 ТАСС

Инженер и репетитор Юрий Фирсов также набрал 88 баллов на экзамене по математике

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ТАСС, 25 июля. Житель города Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) 58-летний Юрий Фирсов в 2017 году из любопытства решил сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике и набрал максимальные 100 баллов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора автономного округа.

"Есть уникальный участник ЕГЭ из Ноябрьска - Юрий Фирсов, возраст которого 58 лет. Он сдавал экзамены по математике профильного уровня, набрал 88 баллов, и по физике, получив все 100 баллов", - сказали там.

По данным пресс-службы, Фирсов окончил авиационный институт в 1982 году и с детства увлекается точными науками.

"Сейчас он работает инженером и иногда в качестве репетитора помогает детям постигать и преодолевать сложности математики и физики. В этом году решил и сам на практике посмотреть, что же такое ЕГЭ, подав заявление на участие в едином государственном экзамене", - уточнили в пресс-службе.

Всего в этом году государственную итоговую аттестацию в ЯНАО проходили более 3,4 тыс. выпускников, из них 158 человек - это выпускники прошлых лет, к категории которых и относится Юрий Фирсов.

"По результатам ЕГЭ 2017 года девять выпускников образовательных организаций набрали 100 баллов по различным предметам: по информатике и ИКТ - один участник в Ноябрьске, по русскому языку - три человека в Салехарде, один - в Шурышкарском районе, два - в Надымском районе, по обществознанию - один в Салехарде, по химии - два в Ноябрьске и Шурышкарском районе. А выпускник Горковской школы (Шурышкарский район) Бобур Касымов набрал 100 баллов по двум предметам: русскому языку и химии", - пояснили власти.

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