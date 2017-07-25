Житель Ямала в 58 лет сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов

"Ак Барс" уже начал работу по апелляции на дисквалификацию ЗариповаСпорт 25 июля, 13:26
Смирнов: НОАК за год работы удалось обеспечить полную независимость РУСАДАСпорт 25 июля, 13:20
Медведев назвал приоритетом обеспечение безопасности на ЧМ-2018 и Универсиаде-2019Спорт 25 июля, 13:07
Субсидированные авиаперевозки на Дальний Восток и обратно во II квартале выросли на 8,5%Транспорт 25 июля, 13:01
Украинский боксер Каштанов получил гражданство РФСпорт 25 июля, 12:57
Новый президент Индии официально вступил в должностьМеждународная панорама 25 июля, 12:56
В "Ак Барсе" заявили, что контракт Зарипова с клубом не вступил в законную силуСпорт 25 июля, 12:50
Быков: дисквалификация Зарипова за допинг не скажется негативно на российском хоккееСпорт 25 июля, 12:49
ПГК увеличила погрузку в крытых вагонах в I полугодии 2017 года на Северо-Западе на 50%Транспорт 25 июля, 12:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 июля. Житель города Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) 58-летний Юрий Фирсов в 2017 году из любопытства решил сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике и набрал максимальные 100 баллов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора автономного округа.
"Есть уникальный участник ЕГЭ из Ноябрьска - Юрий Фирсов, возраст которого 58 лет. Он сдавал экзамены по математике профильного уровня, набрал 88 баллов, и по физике, получив все 100 баллов", - сказали там.
По данным пресс-службы, Фирсов окончил авиационный институт в 1982 году и с детства увлекается точными науками.
"Сейчас он работает инженером и иногда в качестве репетитора помогает детям постигать и преодолевать сложности математики и физики. В этом году решил и сам на практике посмотреть, что же такое ЕГЭ, подав заявление на участие в едином государственном экзамене", - уточнили в пресс-службе.
Всего в этом году государственную итоговую аттестацию в ЯНАО проходили более 3,4 тыс. выпускников, из них 158 человек - это выпускники прошлых лет, к категории которых и относится Юрий Фирсов.
"По результатам ЕГЭ 2017 года девять выпускников образовательных организаций набрали 100 баллов по различным предметам: по информатике и ИКТ - один участник в Ноябрьске, по русскому языку - три человека в Салехарде, один - в Шурышкарском районе, два - в Надымском районе, по обществознанию - один в Салехарде, по химии - два в Ноябрьске и Шурышкарском районе. А выпускник Горковской школы (Шурышкарский район) Бобур Касымов набрал 100 баллов по двум предметам: русскому языку и химии", - пояснили власти.