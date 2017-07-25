Мурманские власти за 15 минут решили проблемы жителей, год не получавших горячую воду

ТАСС, 25 июля. Власти Мурманской области решили вопрос обеспечения горячей водой жильцов многоэтажного дома в областном центре по Кольскому проспекту, которые жили без горячего водоснабжения почти год. Решение было найдено за 15 минут, сообщает пресс-служба региональной администрации.

На уровень региональных властей ситуация вышла после того, как жители вывесили на доме большой плакат с требованием решить их проблему, а прокуратура начала проверку. Как отметили в обладминистрации, согласно закону "Об общих принципах самоуправления РФ" местные органы власти должны были разобраться в этой ситуации и решить, как организовать снабжение людей горячей водой. Бездействие в таком случае трактуется как неисполнение своих полномочий.

"За 15 минут в ходе обсуждения удалось решить проблему подачи горячей воду в дом на Кольском проспекте Мурманска, когда региональная власть усадила за стол переговоров Октябрьское ЖЭУ, Мурманскую ТЭЦ и муниципальную власть", - говорится в сообщении администрации региона.

Горячая вода жителям многоэтажки на Кольском проспекте в Мурманске подавалась с водонагревательной установки из другого дома. Однако в доме на Кольском проспекте не было прибора учета, и управляющая компания решила проблему с учетом расхода воды, отключив дом от горячего водоснабжения. Также жильцам предложили поставить в их доме собственный бойлер, причем, за собственный счет.

Как рассказали корреспонденту ТАСС в администрации Мурманской области, каждый дом должен иметь собственный, общий на весь дом, прибор учета - это требование закона. При этом можно было снабжать дом горячей водой и от другого здания, но обязательно через индивидуальный прибор учета, чтобы разделить траты.

"Между тем, управляющая компания решила принять радикальное решение, отключив воду совсем, а муниципальные власти не проконтролировали эту ситуацию", - сказали в администрации.

Решение вопроса

В областном правительстве вопрос был решен на совещании у первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина. Было решено, что в доме на Кольском проспекте будет установлен еще один прибор учета воды для контроля над ее расходованием, стоимость которого 8 тысяч рублей. "Все участники этой ситуации - Октябрьское ЖЭУ, Мурманская ТЭЦ, муниципальная власть - все это время просто не хотели решить эту проблему", - прокомментировал Тюкавин итоги совещания.