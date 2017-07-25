Оргкомитет XIX Всемирного фестиваля молодежи пригласил министров счастья Катара и ОАЭ

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 25 июля. / ТАСС/. Организаторы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в России в октябре, пригласили министров счастья Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявил во вторник начальник управления президента по общественным проектам, руководитель рабочей группы оргкомитета фестиваля по разработке и организации научно-образовательной и дискуссионных программ Сергей Новиков на площадке Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".

"В Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре есть такая должность, которая так и называется: министр счастья. Мы их, кстати говоря, пригласили на фестиваль и надеемся, что они приедут", - сказал Новиков, обращаясь к участникам форума.

Ранее сообщалось, что организаторы фестиваля пригласили на мероприятие участников 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.

Выступая перед участниками "Территории смыслов", Новиков отметил, что главный девиз для молодежи на фестивале сформулирован так: "Россия - страна возможностей". Он также подчеркнул, что программа фестиваля должна быть интересна максимальному количеству людей.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики, при этом половину от всех участников составят иностранцы. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укреплять международные связи, а также "развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".