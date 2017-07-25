Участники конкурса "Мы строим мост": Владимир Кирюхин — инженер и поэт

Продолжается прием работ на конкурс песен и стихов о Крымском мосте "Мы строим мост". На рассмотрение жюри уже поступило более тысячи заявок. ТАСС рассказывает о конкурсантах из разных регионов страны. Один из них — инженер из Тольятти Владимир Кирюхин.

"Участвовать в конкурсе я решил потому, что очень люблю Крым, Тамань и очень рад строительству моста. Раньше в подобных конкурсах мне участвовать не доводилось", — рассказывает Кирюхин.

Владимиру Ивановичу 69 лет, он родом из села Ныроб ныне Пермского края. В 1950 году его семья приехала на строительство ГЭС в город Ставрополь-на-Волге, переименованный позже в Тольятти. Здесь он получил диплом инженера Тольяттинского политехнического института. В начале 70-х по распределению работал в Ташкенте на военном авиационном заводе и учился в Ташкентском вечернем театральном институте.

С конца 1974 года Владимир Кирюхин живет и работает на руководящих инженерных должностях в Тольятти. В 1977 году окончил Тольяттинский институт патентоведения. По словам Владимира Ивановича, с детства он много читал, дома была большая библиотека художественной литературы: полторы-две тысячи книг. Сейчас книг — около трех тысяч. Среди любимых авторов — Гоголь, Чехов, Булгаков, Рождественский, Маяковский, Высоцкий, Лорка, Хайям.

На конкурс Кирюхин представил целый цикл стихов и песенных текстов о Крымском мосте. Написал он его всего за три недели. "Бьет в сваи Крымского моста вода столетий непокорных. Она мудра, она чиста, в ней память всех событий спорных", — говорится в одном из стихотворений.

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"Сколько себя помню, все время пишу стихи. К сожалению, многое из написанного не сохранилось. В детстве читал свои стихи в нескольких передачах на местном радио и в концертных программах городской самодеятельности. Когда работал на авиапредприятии в Ташкенте, мои стихи печатали в заводской газете "Ударник". В дальнейшем, практически 40 лет, свои стихи в печать я не отдавал", — признается Кирюхин.

Писать он продолжал, но только для себя, для друзей, по случаю торжественных дат и юбилеев. Поставил на свои стихи несколько детских спектаклей в школьном театре. А еще много путешествовал по стране, объездив практически все уголки Советского Союза. В Крыму бывал много раз: в командировках и в турпоходах, на отдыхе, у родственников в Симферополе. "Знаю Крым и люблю его", — говорит Кирюхин.

В 2015 году автора приняли в Тольяттинскую писательскую организацию. Сейчас его произведения выходят в местном журнале "Город". В 2016 году Кирюхин выпустил сборник стихов "За край", готовятся к печати вторая и третья книги стихов. Готова к изданию стихотворная "Азбука для детей". "Я пишу стихи, потому что есть внутренняя потребность поделиться увиденным и прожитым, зафиксировать на бумаге яркие вспышки событий и образы тех интересных людей, с которыми пересекла меня жизнь. Надеюсь, что мне удастся в своих стихах переплести обыденную жизнь с вековой мечтой русского человека о добре и справедливости", — говорит он.

Участникам конкурса Владимир Кирюхин желает, чтобы их произведения нашли своего читателя.

О конкурсе

Конкурс посвящен Крымскому мосту, который свяжет Крым с материковой Россией. Работы приходят со всех уголков России, а также от жителей Беларуси, Молдавии, Эстонии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Венгрии, Германии, Австрии, Греции. Самому младшему участнику 6 лет, старшему — 92.

Работы принимаются на сайте www.most.life/konkurs до 31 июля. Победителей выберет 5 августа жюри, в которое входят российские исполнители, продюсеры, композиторы.

Автора лучшего стихотворения ждет поездка на "стройку века", а самые интересные работы войдут в поэтический сборник "Крымский мост". Музыкальная композиция, которая займет первое место, будет представлена на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа.

О стройке Крымского моста

Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта — 228 млрд рублей. Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, движение поездов — в декабре 2019 года.

Алексей Соколов