Медведев на заседании президиума Совета по приоритетным проектам обсудит здравоохранение

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщила пресс-служба кабмина.

"Участники заседания обсудят паспорта приоритетных проектов по направлению "Здравоохранение" и подготовку изменений в государственную программу РФ "Развитие здравоохранения", а также вопросы финансового обеспечения приоритетных проектов и программ", - говорится в сообщении.

В мероприятии в Горках примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минздрава Вероника Скворцова, министр образования и науки Ольга Васильева, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, глава Минстроя Михаил Мень, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Максим Соколов, министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Приоритетные проекты

Паспорта приоритетных проектов в сфере здравоохранения были утверждены правительством осенью прошлого года. Медведев тогда потребовал обеспечить максимально жесткий контроль за реализацией этих и других приоритетных проектов, отметив, что у каждого есть свои контрольные точки, "за прохождением которых нужно внимательно следить". В частности, речь идет о программах развития сети перинатальных центров, о совершенствовании процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий ("Электронное здравоохранение"), о развитии санитарной авиации и о внедрении автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя (проект "Лекарства. Качество и безопасность").

Ранее в текущем месяце в рамках реализации проекта "Электронное здравоохранение" правительство выпустило постановление, согласно которому граждане могут вызывать врача на дом, записываться на профилактические медосмотры и диспансеризацию, а также получать сведения о прикреплении к медицинской организации с помощью личного кабинета "Мое здоровье" на едином портале госуслуг.

Профильная госпрограмма

Государственная программа "Развитие здравоохранения" была утверждена правительством в апреле 2014 года, ее реализация рассчитана на период до 2020 года. Целью программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, "объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки". Среди планируемых к 2020 году результатов госпрограммы - снижение смертности от всех причин, снижение потребления населением алкоголя и табака, а также увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74,3 года.

Президентский Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам был образован в 2016 году для обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и местных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны реализацией приоритетных проектов. Для решения текущих вопросов деятельности Совета был сформирован президиум, председателем которого является глава правительства. Медведев регулярно проводит заседания президиума, на предыдущем таком совещании в конце июня обсуждалось выполнение проекта "Ипотека и арендное жилье", а также разработка программы "Повышение производительности труда и поддержки занятости".