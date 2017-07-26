Спецкомиссия разработает алфавит для перехода казахского языка на латинскую графику

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду китаянка Хэ Цзы завершила карьеруСпорт 26 июля, 10:29
Оркестр Мариинского театра и японская пианистка Канон Мацуда выступят во ВладивостокеНовости партнеров 26 июля, 10:29
Bellator: Емельяненко может провести реванш с Митрионом после своего следующего бояСпорт 26 июля, 10:11
Украинский концерн "Антонов" будет ликвидирован в течение двух месяцевЭкономика и бизнес 26 июля, 10:04
Рябков назвал санкции США шагом к уничтожению перспектив нормализации отношений с РоссиейПолитика 26 июля, 9:55
Семин: футболист "Локомотива" Ари был прооперирован и выбыл примерно до Нового годаСпорт 26 июля, 9:42
Россияне с начала года заплатили около 60 млн рублей штрафов за нарушение закона о куренииОбщество 26 июля, 9:37
Футболисты "Зенита" Смольников и Новосельцев не полетели в Израиль на матч Лиги ЕвропыСпорт 26 июля, 9:17
Гендиректор ФК "Уфа": состав команды укомплектован, но не исключены новые приобретенияСпорт 26 июля, 9:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 26 июля. /ТАСС/. Специальная комиссия занимается разработкой алфавита для перехода казахского языка на латинскую графику. Об этом в среду сообщил министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев на брифинге.
"Что касается перехода на латиницу - это важный проект. Здесь главное быть осторожным, не ошибиться. В этом году единственное, что нужно сделать - это принять какой-то приемлемый для всех алфавит. Подготовить несколько вариантов, их обсудить и принять какой-то алфавит", - рассказал Сагадиев, отвечая на вопрос о переходе казахского языка на латинскую графику.
По словам министра, после принятия алфавита будет выстроен план работы по переходу казахского языка на латиницу. "Специальная комиссия по этому поводу создана, она работает", - уточнил Сагадиев.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" написал, что "до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике".
С 2018 года нужно начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. Планируется, что к 2025 году переход на латинский алфавит произойдет во всех сферах казахстанского общества.