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Спецкомиссия разработает алфавит для перехода казахского языка на латинскую графику

Общество
26 июля, 9:46 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 26, июля. /ТАСС

Планируется, что к 2025 году переход на латинский алфавит произойдет во всех сферах казахстанского общества

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АСТАНА, 26 июля. /ТАСС/. Специальная комиссия занимается разработкой алфавита для перехода казахского языка на латинскую графику. Об этом в среду сообщил министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев на брифинге.

"Что касается перехода на латиницу - это важный проект. Здесь главное быть осторожным, не ошибиться. В этом году единственное, что нужно сделать - это принять какой-то приемлемый для всех алфавит. Подготовить несколько вариантов, их обсудить и принять какой-то алфавит", - рассказал Сагадиев, отвечая на вопрос о переходе казахского языка на латинскую графику.

По словам министра, после принятия алфавита будет выстроен план работы по переходу казахского языка на латиницу. "Специальная комиссия по этому поводу создана, она работает", - уточнил Сагадиев.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" написал, что "до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике".

С 2018 года нужно начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. Планируется, что к 2025 году переход на латинский алфавит произойдет во всех сферах казахстанского общества.

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Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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