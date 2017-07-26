Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Городской совет Славянска, находящегося на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, лишил Иосифа Кобзона звания почетного гражданина города. Об этом в среду сообщило местное издание "Новости Донбасса".

"Российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянска Донецкой области", - сообщило СМИ.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что инициатива лишить Кобзона звания почетного гражданина, которое он носил с 1999 года, поступила от местных общественных организаций.

Вопрос о лишении Кобзона звания почетного гражданина Славянска был поднят в горсовете не впервые. Ранее такая инициатива поступала в 2014 году, однако в 2015 году депутаты отказались его рассматривать.

Ранее власти Украины лишили его звания почетного гражданина Днепропетровска и ряда других городов страны. Ему также запрещен въезд на Украину.

Иосиф Кобзон родился в 1937 году в городе Часов Яр Донецкой области. Певец является почетным гражданином многих городов Донбасса. Ему присвоено звание народного артиста провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Также Кобзон награжден почетным знаком главы ЛНР Игоря Плотницкого "за неоценимый личный вклад в становление и развитие молодой республики".