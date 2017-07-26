Участники конкурса "Мы строим мост": Виктор Игошин — поэт, художник и мастер

Продолжается прием работ на конкурс песен и стихов о Крымском мосте "Мы строим мост". На рассмотрение жюри уже поступило более тысячи заявок. ТАСС рассказывает о конкурсантах из разных регионов страны.

Виктор Игошин — 64-летний литератор из Ростова-на-Дону с богатым творческим опытом. Он узнал о конкурсе песен и стихов про Крымский мост случайно и не мог не поддержать "стройку века" и жителей полуострова. Игошин — участник нескольких поэтических сборников, финалист конкурса "Поэт года" в 2014 году. Автор слов песни "Гимн Ростова", вышедшей в финал международного музыкального конкурса "Донская волна", участник конкурса на официальный гимн Ростова, а также полуфиналист Всероссийского литературного конкурса "Герои Великой Победы — 2017".

"Все вот эти инсинуации, которые в мире происходят по отношению к Крыму, вызывают искреннее желание отреагировать, — рассказал поэт о своем участии в конкурсе "Мы строим мост". — Но знаете, каждый реагирует по-своему: одни сжигают покрышки, вторые штурмуют здания, третьи засылают диверсантов. А кто-то пишет стихи. Хотелось поддержать Крым, у меня была такая реакция, созидательная".

По словам Виктора Игошина, любовь к Крыму у него — в том числе от отца, военного моряка, который не раз там бывал.

"И на войне он был, но именно об этом не очень любил рассказывать. После войны продолжил службу — много раз и в Судаке был, и в Феодосии, много мне рассказывал. И отношение у меня к этим местам особое", — говорит Игошин.

Поэт считает, что Крым — особенное место и с исторической точки зрения. Тут и борьба за полуостров на протяжении многих поколений, и слава Черноморского флота, и известные на всю страну детские лагеря, о которых мечтали советские мальчишки и девчонки.

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"Санаторные дома, ребятишек кутерьма, пионерские костры до зари, берега полны гостей из краев и областей от Камчатки до Орла и Твери", — написал Виктор в своем стихотворении.

"Крым — это больше, чем просто географическое понятие. Это же еще предмет многолетних споров, раздоров, войн... Сладкий кусок такой, у многих стран буквально были заточены зубы, кто только не пытался его оттяпать. Это все цепляет и бередит внутри", — отметил поэт.

В стихотворении Игошина даже есть такие строки: "Хан правителем бывал, Врангель — белый генерал, и германец этот край воевал. Только это все зазря, Крым — российская земля, "Быть с Россией!" — так народ пожелал".

Виктор Игошин зарабатывает на жизнь изготовлением мебели, декоративных деревянных изделий. Как отмечает поэт, это способ не только заработать, но и направить свою творческую энергию в еще одно русло.

"При советской власти я работал художником-оформителем, 18 лет стажа. Тогда у меня было все: и деньги, и уважение, тогда такая работа была в почете. Даже сейчас на эту работу спрос есть. Например, занимаюсь изготовлением мебели, делаю декор из дерева, кружки, вазы, разделочные доски. В выставках со своими работами тоже стараюсь участвовать", — рассказал Игошин.

Виктор изготовил мебель для временного храма возле будущей греческой православной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону.

"Внучка у меня гостила, смотрели телевизор. Начали показывать видеосюжет со службы, а я ей и говорю: "Смотри, внученька, это наш митрополит Меркурий, а справа и слева от него кресты, мебель — это твой дедушка делал". Она очень удивилась и даже переспросила, не поверила сразу. А мне было очень приятно, что ей понравилась моя работа", — говорит Игошин.

О конкурсе

Конкурс посвящен Крымскому мосту, который свяжет Крым с материковой Россией. Работы приходят со всех уголков России, а также от жителей Беларуси, Молдавии, Эстонии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Венгрии, Германии, Австрии, Греции. Самому младшему участнику 6 лет, старшему — 92.

Работы принимаются на сайте www.most.life/konkurs до 31 июля. Победителей выберет 5 августа жюри, в которое входят российские исполнители, продюсеры, композиторы.

Автора лучшего стихотворения ждет поездка на "стройку века", а самые интересные работы войдут в поэтический сборник "Крымский мост". Музыкальная композиция, которая займет первое место, будет представлена на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа.

О стройке Крымского моста

Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта — 228 млрд рублей. Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, движение поездов — в декабре 2019 года.

Станислав Ключко