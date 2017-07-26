Путин предложил использовать площадку "Сириуса" для национального чемпионата WorldSkills

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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил использовать площадку образовательного центра "Сириус" в Сочи для проведения национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills. На заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) директор направления "Молодые профессионалы" агентства Дмитрий Песков рассказал Путину, что на участие в чемпионате подали заявки 40 стран, однако АСИ смогло зарегистрировать команды только 21 страны. "Не смогли 19 позвать, потому что у нас не нашлось выставочного комплекса, который был бы способен их разместить", - добавил Песков.
"В стране не нашлось? Да ладно! - удивился Путин. - Попросили бы "Сириус"! Вы знаете, какова площадь переданного им помещения, где располагался медиацентр Олимпиады? Четыре Красных площади!"
Директор направления АСИ на это сказал, что организация "с удовольствием бы использовала медиацентр в этом качестве", если бы Путин помог ей с получением доступа к этой площадке. "То есть, обращу Ваше внимание на то, что Вы недостаточно активно ищите", - прокомментировал президент.