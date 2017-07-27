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Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии

Общество
27 июля, 0:53 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Участие в выставке примут около 200 человек

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ТОКИО, 27 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Международная выставка юных изобретателей (IEYI) начинает в четверг свою работу в городе Нагоя (Япония). Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, в нем примут участие около 200 человек, среди них - 11 российских школьников и студентов из Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Москвы, Перми, Санкт-Петербурга и Сарова.

Выставка будет проходить в течение трех дней. За это время участники представят свои проекты и разработки в области робототехники, здравоохранения, безопасности, экологии и т.д.

"Для молодых российских изобретателей участие в международной выставке такого уровня - это уникальная возможность получить опыт и знания от экспертов, познакомиться с инновационной инфраструктурой, увидеть, как создаются и работают зарубежные стартапы и почувствовать себя частью мирового сообщества изобретателей и предпринимателей", - рассказал корреспонденту ТАСС член международного жюри выставки от российской стороны Юрий Кузнецов.

Команда из России

Российские школьники привезли в Японию 11 изобретений, которые могут пригодиться в самых различных сферах. К примеру Степан Лапшинов из Москвы покажет робота с дистанционным управлением, предназначенного для использования на заводах по переработке радиоактивных веществ, в особенности в тех местах, где уровень радиации превышает допустимые нормы. Свои достижения в сфере робототехники также продемонстрируют Илья и Олег Дятловы из Санкт-Петербурга и ученик московского лицея Дмитрий Затекин. Их изобретения - это робот-паук, небольшая машина, управляемая силой мысли, а также андроиды с адаптивным взаимодействием, которые могут обмениваться информацией.

Есть в команде из РФ и те, кто готов предложить нововведения в области защиты окружающей среды и помощи людям с ограниченными возможностями и травмами. Так, студент Дальневосточного федерального университета Алексей Смоляков познакомит посетителей выставки с новым композитным материалом для строительства, позволяющим снизить загрязнение окружающей среды, а Ксения Пуртова из Сарова представит способ определения чистоты воды по началу ее кипения. Школьница из Перми Ирина Масленникова привезла в Нагою компактный портативный фиксатор для иммобилизации пострадавшего с открытым или закрытым переломом конечностей. Среди отобранных для участия в выставке работ - устройство, помогающее слабовидящим ориентироваться в пространстве, созданное москвичом Михаилом Сурковым.

Не обошли вниманием российские школьники и одно из самых перспективных направлений развития автомобилестроения, а именно беспилотные технологии управления. Десятиклассник Максим Бушуев из школы информатики "Вектор ++" в Сарове покажет миниатюрный роботизированный автомобиль, который способен распознавать дорожные знаки и сигналы светофоров, а также снижать скорость или останавливаться в зависимости от полученной информации. При этом первым его изобретением был умный светофор, который анализировал скорость машин и мог заранее рассчитать успеет ли она затормозить перед стоп-линией, чтобы при необходимости предупредить об этом пешеходов.

Среди других изобретений - автономное устройство, определяющее источник звука. По мнению его автора Марии Яушкиной, ученицы школы "Вектор ++", оно может пригодиться спецслужбам. Яна Безверхняя из Комсомольска-на-Амуре также привезла в Японию умный аквариум, оснащенный системой автоматического кормления рыб и регулирования освещения.

"Уровень представленных разработок у всех участников весьма серьезный, все они хотят сделать наш мир лучше, красивее, безопаснее, удобнее. С юношеским максимализмом участники берутся за решение сложнейших задач и, что самое удивительное - ухитряются их решить. Обратите внимание на то, как много из представленных изобретений направлено на помощь людям с ограниченными возможностями", - отметил Кузнецов.

Международная выставка юных изобретателей завершит свою работу 29 июля. По ее итогам авторы лучших работ получат медали и дипломы. Организатором участия российских детей в этом мероприятии выступила Научно-техническая ассоциация "Технопол-Москва", имеющая многолетний опыт представления российских инновационных проектов за рубежом.

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