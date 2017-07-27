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Генпрокуратура требует усилить контроль за захоронением отходов в Москве перед реновацией

Общество
27 июля, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Замгенпрокурора порекомендовал прокурором столицы и Подмосковья провести совместную коллегию по данному вопросу

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ требует принять меры по недопущению захоронения отходов в Москве и Подмосковье в преддверии программы реновации в столице. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

"В преддверии реновации в Москве прокурорам необходимо принять меры по недопущению захоронения отходов без установленных законом процедур и документов", - сказал Буксман на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ по итогам работы за первое полугодие.

"А прокурорам Москвы и Московской области я бы порекомендовал провести совместную коллегию по этим вопросам", - подчеркнул он.

По словам замгенпрокурора, в целом в России за полгода были выявлены 75 тыс. нарушений в сфере захоронения отходов.

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