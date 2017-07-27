СМИ: в Турции выселили 400 туристов из принадлежащего катарскому шейху отеля

ТАСС, 27 июля. Скандал с выселением 400 местных и иностранных туристов из фешенебельного отеля, принадлежащего члену правящей семьи Катара, разразился в турецкой курортной провинции Мугла. Как сообщает в четверг газета Diken, для выселения постояльцев даже были вызваны полицейские.

Отдыхающие были вынуждены несколько часов сидеть в лобби в ожидании заселения в другие гостиницы. Только после подключения к проблеме местной ассоциации турагентств и минкультуры удалось урегулировать вопросы дальнейшего расселения клиентов отеля.

Пятизвездочный отель Munamar Beach Otel, расположенный в городе Мармарис, в 2010 году был куплен членом катарской правящей семьи шейхом Насером Ахмедом Али Аль Тани за $15 млн. В том же году он был сдан на пять лет в аренду турецкой компании, которая по условиям контракта выплачивала Аль Тани по $1 млн ежегодно. В 2015 году стороны не смогли договориться о новых условиях аренды, и шейх подал в суд с требованием освободить гостиницу. Арендатор подал в суд встречный иск о возмещении $4,75 млн, дополнительно потраченных на поддержание гостиницы в рабочем состоянии.

21 июля суд решил дело в пользу катарского шейха, который распорядился полностью освободить гостиницу от постояльцев и персонала. Прибывшие накануне в отель из Анкары адвокат Аль Тани и отряд полиции за час до планового начала ужина занялись выселением гостей.

Представители компании-арендатора, как пишет Diken, возмущены произошедшим и отмечают, что в разгар сезона они уже не смогут найти другую работу на рынке и компенсировать крупные убытки из-за закрытия отеля.