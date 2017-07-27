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Кузнецова поддержала освобождение многодетных от налога на имущество физических лиц

Общество
27 июля, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Уполномоченный при президенте по правам ребенка отметила, что оплата налога будет составлять значительную часть бюджета семьи, что "приведет к снижению уровня рождаемости вторых и последующих детей"

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала внесенный депутатом Тамарой Плетневой в январе 2017 года законопроект, предусматривающий освобождение многодетных семей от налога на имущество физических лиц. Соответствующее письмо Кузнецова направила председателю комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

"В своем заключении, направленном в бюджетный комитет Госдумы, Анна Кузнецова отмечает, что "в силу особенностей уклада многодетной семьи <…> данная категория граждан зачастую проживает в большом по площади жилом помещении и имеет земельный участок. Оплата налога в данном случае будет составлять значительную часть бюджета семьи, что приведет не только к ухудшению их материального положения, но и к снижению уровня рождаемости вторых и последующих детей в семьях", - говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена, поступившем в ТАСС.

В нем указывается, что по расчетам авторов законопроекта в результате его принятия более миллиона многодетных семей будут освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. По словам Кузнецовой, "законопроект, предусматривающий льготы по налогу на имущество для многодетных семей, в полной мере отвечает принципам социальной и демографической политики страны".

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
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