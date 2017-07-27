Участники конкурса "Мы строим мост": Юрий Угроватый — переводчик и военный наблюдатель ООН

Юрий Угроватый в составе делегации ООН на переговорах по заключению мира в Сьерра-Леоне © Из личного архива Юрия Угроватого

Продолжается прием работ на конкурс песен и стихов о Крымском мосте "Мы строим мост". На рассмотрение жюри уже поступило более тысячи заявок. ТАСС рассказывает о конкурсантах из разных регионов страны. Один из них — 60-летний петербуржец Юрий Угроватый, капитан второго ранга в запасе, в прошлом — военный переводчик, военный наблюдатель ООН.

"Усилий тысяч россиян он — результат, и каждый патриот страны, конечно, рад! А критиканов злобный хор теперь все глуше, соединяет Крымский мост и наши души!" — говорится в стихотворении конкурсанта.

Юрий окончил Московский военный институт иностранных языков в 1980 году. После этого работал в нескольких зарубежных странах. "Большей частью это была Африка, поэтому считаю себя африканистом", — говорит он. Угроватому довелось поработать в нескольких горячих точках: Анголе, Мозамбике, в регионе Западной Сахары, а помимо Африки — в Югославии.

Юрий владеет несколькими иностранными языками: португальским, английским, испанским, сербохорватским и креольским. "Потом я закончил курсы военных наблюдателей при ООН и в течение пяти лет был военным наблюдателем, затем командиром военных наблюдателей. Было несколько ооновских миссий", — рассказал он.

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После окончания военного института Юрий был направлен в океанографическую экспедицию СССР. Она базировалась в Балтийске. "Мы работали над составлением карт морских глубин Мозамбикского пролива в интересах Военно-морского флота Советского Союза. Там подводные лодки наши ходили вдоль территории Мозамбика", — пояснил Угроватый.

"На флоте в общей сложности прослужил восемь лет. Была "малая кругосветка" вокруг Африки. Звание морское так и осталось с тех пор. На флоте так: если ты получаешь звание капитан-лейтенанта, то дальше уже идут морские звания, хотя я потом вернулся в состав сухопутных сил. Сейчас я в запасе", — рассказал он. По окончании службы Угроватого пригласили работать генеральным директором авиакомпании в Сьерра-Леоне. "Там я проработал пять лет. Работали на всем побережье Западной Африки", — сообщил он.

Юрий считает, что строительство Крымского моста — это проект, который объединяет российский народ. "У нас давно не было чего-то такого, что вдохнуло бы в народ энтузиазм, веру в свои силы. Я считаю, что это один из таких крупных проектов, о которых будут помнить веками. Извините за пафос, но я именно так и считаю", — говорит конкурсант.

Угроватый, по его словам, не планировал участвовать в творческом состязании. "Я просто написал это стихотворение. А потом узнал, что, оказывается, проходит конкурс песен и стихов "Мы строим мост". И тогда уже послал туда. Это от сердца шло, и я считаю, что каждая строчка у меня там смысловая", — говорит Юрий.

"Живи, страна! Большой размах, большие стройки! Наши мосты, как наш народ, пусть будут стойки!" — написал в своем стихотворении участник.

О конкурсе

Конкурс посвящен Крымскому мосту, который свяжет Крым с материковой Россией. Работы приходят со всех уголков России, а также от жителей Беларуси, Молдавии, Эстонии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Венгрии, Германии, Австрии, Греции. Самому младшему участнику 6 лет, старшему — 92.

Работы принимаются на сайте www.most.life/konkurs до 31 июля. Победителей выберет 5 августа жюри, в которое входят российские исполнители, продюсеры, композиторы.

Автора лучшего стихотворения ждет поездка на "стройку века", а самые интересные работы войдут в поэтический сборник "Крымский мост". Музыкальная композиция, которая займет первое место, будет представлена на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа.

О стройке Крымского моста

Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта — 228 млрд рублей. Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, движение поездов — в декабре 2019 года.

Мария Федорова