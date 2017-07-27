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МВД разработало законопроект, закрепляющий требования для камер фиксации нарушений ПДД

Общество
27 июля, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Разработчики отмечают, что принятие документа положительно отразится на безопасности дорожного движения

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. МВД России разработало законопроект, который предусматривает единые требования к работающим в автоматическом режиме камерам фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Об этом говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Необходимо закрепление единых обязательных требований к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и средствам фото- и киносъемки, видеозаписи, а также порядка обработки и хранения информации, получаемой с их помощью", - говорится в документе.

В пояснительной записке отмечено, что внесение изменений не повлечет дополнительных расходов из средств из федерального бюджета.

"Законопроект соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. Принятие законопроекта положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения", - отмечается в документе.

Ранее в интервью ТАСС глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что число злостных нарушителей ПДД, имеющих от 50 до 100 нарушений, по сравнению с 2015 годом возросло с 29 тыс. до 45 тыс., а число нарушителей, имеющих 100 и более нарушений, - с 7 тыс. до 12 тыс. По его словам, рост зафиксированных правонарушений на дорогах связан с увеличением количества работающих комплексов фотовидеофиксации.

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