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Второй гуманитарный конвой с помощью от Красного Полумесяца доставлен в Восточную Гуту

Общество
28 июля, 6:29 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 28, июля. /ТАСС

По словам российских военных, о доставке гуманитарной помощи от международной организации с вооруженной оппозицией им удалось договориться за два дня

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ДАМАСК, 28 июля. /ТАСС/. Российская военная полиция помогла доставить на территорию вооруженной оппозиции в Восточной Гуте гуманитарную помощь от Международного движения Красного Полумесяца.

"Доверяют [представители вооруженной сирийской оппозиции] только российской военной полиции. Никому другому не доверяют - ни силовым ведомствам, ни структурам охраны. Только российским полицейским", - пояснил сотрудник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Тихонов. По словам российских военных, о доставке гуманитарной помощи от международной организации с вооруженной оппозицией им удалось договориться за два дня.

Этот гуманитарный груз стал вторым за последние дни. 25 июля в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что в зону деэскалации в Восточной Гуте доставлен первый гуманитарный конвой - более 10 тонн продуктовых наборов и самых необходимых медикаментов. Также конвой эвакуировал раненых и больных.

"Международные организации пытаются по несколько месяцев согласовать проведение гуманитарных конвоев... Боятся все - и оппозиционеры, и правительственные структуры. Российские военнослужащие выступают гарантами (договоренностей). Мы проверяем и международные организации, и обеспечиваем полное взаимодействие (организаций и вооруженной оппозиции)", - добавил Тихонов.

Сирийские военные провели тщательный досмотр пяти грузовиков перед въездом гуманитарного конвоя в Восточную Гуту. "Боевики даже машины скорой помощи раньше использовали для перевозки оружия, снарядов и мин", - пояснил военнослужащий правительственных войск Сирии Бассам Халаф.

Представители Красного Полумесяца после досмотра и опломбирования грузовиков остаются на границе зоны деэскалации Восточная Гута на контрольно-пропускном пункте. После этого за безопасность гуманитарной колонны отвечают российские военные полицейские, под наблюдением которых проходит передача помощи в Восточной Гуте.

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