Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прямое авиасообщение между Красноярском и Хатангой начнется осенью 2017 года

Общество
28 июля, 10:14 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 28, июля. /ТАСС

Рейсы будут выполняться два раза в неделю авиакомпанией NordStar

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Красноярском и Хатангой на севере края откроется с 18 сентября 2017 года. Авиарейс будет выполнять авиакомпания NordStar, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Новые рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и четвергам - на современных турбовинтовых самолетах ATR 42-500. Вылет из Красноярска в Хатангу в 09:30 (05:30 мск) прилет в 14:00 (10:00 мск). Вылет обратного рейса из Хатанги в 15:00 (11:00 мск), прилет в аэропорт Красноярска в 19:30 (15:30 мск)", - сообщила авиакомпания.

В компании отметили, что с открытием нового рейса между Красноярском и Хатангой жители двух городов получат возможность прямого авиасообщения и смогут избежать пересадок и ожидания в транзитных аэропортах, тем самым значительно сократив время в пути.

Хатанга - один из самых северных населенных пунктов Красноярского края. В настоящий момент в нем проживает около 5,3 тыс. человек.

Авиакомпания NordStar - это авиационный проект компании "Норникель". Рейсы авиакомпании выполняются на воздушных судах Boeing 737-800 - самых современных моделях в линейке В-737, а также на турбовинтовых ATR 42-500, специально оборудованных для эксплуатации в условиях Сибири и Крайнего Севера.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
7
В Маастрихте открылась мемориальная доска по случаю 300-летнего юбилея посещения Петра I
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гульнара Каримова приговорена к пяти годам ограничения свободы
2
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Москве
3
Испытание верой: мифы о крещении Руси
4
ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра"
5
Президент Молдавии назвал недопустимым запрет группе артистов РФ посетить республику
6
Мощи Николая Чудотворца доставят из Петербурга обратно в Италию
7
Город Айвазовского: как в Феодосии хранят память о великом живописце
Темы дня
Новости партнеров
Реклама