Прямое авиасообщение между Красноярском и Хатангой начнется осенью 2017 года

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Красноярском и Хатангой на севере края откроется с 18 сентября 2017 года. Авиарейс будет выполнять авиакомпания NordStar, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Новые рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и четвергам - на современных турбовинтовых самолетах ATR 42-500. Вылет из Красноярска в Хатангу в 09:30 (05:30 мск) прилет в 14:00 (10:00 мск). Вылет обратного рейса из Хатанги в 15:00 (11:00 мск), прилет в аэропорт Красноярска в 19:30 (15:30 мск)", - сообщила авиакомпания.

В компании отметили, что с открытием нового рейса между Красноярском и Хатангой жители двух городов получат возможность прямого авиасообщения и смогут избежать пересадок и ожидания в транзитных аэропортах, тем самым значительно сократив время в пути.

Хатанга - один из самых северных населенных пунктов Красноярского края. В настоящий момент в нем проживает около 5,3 тыс. человек.

Авиакомпания NordStar - это авиационный проект компании "Норникель". Рейсы авиакомпании выполняются на воздушных судах Boeing 737-800 - самых современных моделях в линейке В-737, а также на турбовинтовых ATR 42-500, специально оборудованных для эксплуатации в условиях Сибири и Крайнего Севера.