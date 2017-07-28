Изобретения российских школьников вызвали большой интерес на выставке в Японии

ТОКИО, 28 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Изобретения и разработки российских школьников и студентов, которые участвуют в Международной выставке юных изобретателей (IEYI) в японской Нагое, вызвали большой интерес у специалистов и посетителей.

Об этом в пятницу рассказал корреспонденту ТАСС Вадим Гусев - генеральный директор Научно-технической ассоциации "Технопол-Москва", выступившей организатором поездки российской команды на это мероприятие.

"Интерес со стороны посетителей и специалистов огромный. Стоит отметить, что все изобретения очень достойные, и уровень их технической составляющей очень высокий. Кроме того, ребята хорошо подготовились к выставке и постоянно делают презентации на английском языке", - отметил он.

Всего в выставке принимают участие около 200 человек из различных стран, в том числе 11 российских школьников и студентов из Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Москвы, Перми, Санкт-Петербурга и Сарова. Они привезли в Японию свои проекты и разработки в области робототехники, здравоохранения, безопасности и экологии.

Выставка юных изобретателей завершит свою работу 29 июля. По ее итогам авторы лучших работ получат медали и дипломы.

Заряд на победу

Участники российской команды, несомненно, хотят победить или занять призовые места, однако также они считают важным приобрести новый опыт и посмотреть на разработки своих сверстников из других стран. "Конечно, хочется победить, но помимо этого я хочу посмотреть на работу других людей, посмотреть куда движется современная наука, чем занимаются другие изобретатели, это крайне интересно", - рассказал десятиклассник Максим Бушуев из школы информатики "Вектор ++" в городе Саров. Он привез в Нагою миниатюрный роботизированный автомобиль, который способен распознавать дорожные знаки и сигналы светофоров, а также снижать скорость или останавливаться в зависимости от полученной информации.

"Мое изобретение берет изображение с обычной камеры, использует фильтр Гаусса для очистки от шумов, затем переводит его в формат HSV, при котором цвет и яркость не меняются в зависимости от времени суток. Также встроенная в модель автомобиля система автоматически сортирует знаки дорожного движения по цвету и форме, что позволяет быстро считать необходимую информацию", - добавил он.

Многие представленные на выставке изобретения - это роботы-помощники, которые могут выполнять ряд функций, позволяющих заменить человека на производстве. Например, Степан Лапшинов из Москвы создал андроида с дистанционным управлением, предназначенного для использования на заводах по переработке радиоактивных отходов. "На создание этого изобретения меня вдохновило желание помочь людям и сохранить их здоровье. Робот может работать на предприятиях по переработке радиоактивных отходов, перемещать контейнеры с опасными жидкостями, пока что это, конечно, макет, но его можно легко увеличить и непосредственно применять на производстве", - рассказал Степан.

Ту же самую цель преследует и Мария Яушкина из Сарова, которая сконструировала автономное устройство, определяющее источник звука. В беседе с корреспондентом ТАСС она отметила, что "в современном мире роботы задействованы практически во всех областях производства, и человеку нужен робот, который сможет заменить его самого".

Эта идея вдохновила ее на создание электронного подобия человеческого уха. "Оно может быть использовано в сфере обеспечения безопасности, к примеру, в людных местах для выявления конфликтов и их предотвращения в начальной стадии", - рассказала она.

Свои достижения в сфере робототехники также демонстрируют Илья и Олег Дятловы из Санкт-Петербурга и ученик московского лицея Дмитрий Затекин. Их изобретения - это робот-паук, небольшая машина, управляемая силой мысли, а также два андроида с адаптивным взаимодействием, которые могут обмениваться информацией.

Помочь пострадавшим и слабовидящим

Большой интерес на выставке в Нагое также вызвали разработки российских школьников в сфере здравоохранения. В частности, это компактный портативный фиксатор для иммобилизации пострадавшего с открытым или закрытым переломом конечностей, сделанный пермской школьницей Ириной Масленниковой.

"Многие заинтересовались моим изобретением - к стенду подошли представители одного из японских университетов, они хотели приобрести его для личного пользователя. Также подходил мужчина, который работает спасателем, и, по его словам, ему было бы интересно использовать это изобретение, поскольку оно компактное и легкое", - рассказала она ТАСС.

Другое российское устройство, представленное в Японии, призвано помочь людям со слабым зрением. Его автор москвич Михаил Сурков старался сделать его дешевым и простым в использовании. "Я посмотрел на актуальную проблему, что в нашей стране много людей плохо видят и не могут свободно ориентироваться в пространстве, и решил создать такое устройство. Его нужно надеть на руку или шею: чем ближе препятствие, тем сильнее оно будет вибрировать или издавать более громкий звуковой сигнал", - отметил он.

Борьба за экологию и умный аквариум

Есть в команде из РФ и те, кто готов предложить нововведения в области защиты окружающей среды. Так, студент Дальневосточного федерального университета Алексей Смоляков знакомит посетителей выставки с новым композитным материалом для строительства, позволяющим снизить загрязнение окружающей среды. "Я учусь на строительной специальности, мне хотелось создать экологически чистый материал, который будет дешевле и прочнее тех, что сейчас есть на рынке. Данный материал можно использовать при строительстве гидротехнических сооружений, он водонепроницаемый", - рассказал он.

Российские школьники, увлекающиеся наукой, постоянно следят за тем, что происходит в этой сфере в мире, что помогает им находить новые идеи. Например, Ксения Пуртова из Сарова, представляющая в Японии способ определения чистоты воды по началу ее кипения, рассказала корр. ТАСС, что на это ее вдохновила конструкция Большого адронного коллайдера. "Я узнала, что раньше определяли траекторию частиц при их столкновении с помощью пузырьковой камеры, то есть в перегретую жидкость попадала частица, и по пузырькам, которые оставались в жидкости, можно было определить ее траекторию. Таким образом, у меня появился интерес к процессу кипения, и так я пришла к созданию способа определения чистоты воды по началу кипения", - отметила она.

В свою очередь Яна Безверхняя из Комсомольска-на-Амуре привезла в Нагою умный аквариум. "Идея пришла сама собой - у многих моих друзей есть домашние животные, и не всегда есть возможность за ними следить. Устройство работает за счет нескольких датчиков, которые контролируют процесс кормления рыб и регулируют освещение", - сказала Яна.