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В Севастополе около 500 верующих прошли крестным ходом в День крещения Руси

Общество
28 июля, 13:59 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 28, июля. /ТАСС

После Крестного хода в Свято-Владимирском соборе прошла Божественная литургия, которую возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь

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© Пресс-служба Севастопольского благочиния

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Около 500 человек прошли в пятницу крестным ходом в Севастополе с мощами князя Владимира в честь Дня крещения Руси, который отмечается 28 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе Севастопольского благочиния Симферопольской и Крымской епархии.

Экспертное мнение

Автор: ПЕТРУХИН Владимир Петрухин
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Испытание верой: мифы о крещении Руси

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"Крестный ход начался в 6:00 (мск), а по его завершении в Свято-Владимирском соборе прошла Божественная литургия, которую возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь", - сказали в пресс-службе. Далее состоялась торжественная церемония передачи иконы Божией Матери в дар Свято-Владимирскому собору благотворительным фондом "100 икон".

Праздничные мероприятия Севастопольского благочиния продлятся до конца дня. В концерте на соборной площади Свято-Владимирского собора примут участие севастопольские артисты, а также ансамбль православной песни "Лампада" из Воронежа. Здесь же проходит православная ярмарка.

Музей заповедник "Херсонес Таврический" в честь праздника проводит выставку одного экспоната - меднолитого древнерусского креста-складня, найденного во время раскопок херсонесской усадьбы XIII века с изображением сыновей князя Владимира - Бориса и Глеба - первых святых, канонизированных на Руси.

Также на Херсонесе откроется фотовыставка "Христианские святыни Алании", подготовленная музеем-заповедником при поддержке посольства Республики Южная Осетия в России в рамках проекта "Исторический вернисаж". Завершатся праздничные мероприятия концертом камерного хора "Таврический Благовест" в Византийском дворике Херсонеса.

День крещения Руси

День крещения Руси - памятная дата, установленная в РФ с 31 мая 2010 года. Празднование приурочено ко дню памяти из православного церковного календаря, посвященного святому равноапостольному князю Владимиру - крестителю Руси.

Киевский князь Владимир Святославич принял крещение в 988 году. Согласно древнейшей русской летописи - "Повести временных лет", - обряд состоялся в византийском поселении в Крыму - Корсуни (древнегреческое название - Херсонес, а ныне - территория Севастополя). После принятия христианства Владимир приказал уничтожить в русских городах языческие капища, организовал крещение киевлян, а позднее и остальных жителей Древнерусского государства.

В 996 году в Киеве была учреждена русская митрополия, подчиненная Константинопольскому патриархату, а в других центрах Руси (в частности, в Новгороде) установлены епископские кафедры.

В 990-е годы на Руси началось строительство первых каменных и деревянных церквей. Процесс христианизации Древнерусского государства завершился к XII-XIII вв. Крещение Руси способствовало расцвету культуры, распространению грамотности и книжности, развитию зодчества и других форм искусства.

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