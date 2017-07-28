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В Нидерландах установят памятник башкирским воинам

Общество
28 июля, 14:08 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин

Торжественная церемония пройдет 9 сентября, а сам памятник будет установлен "именно в том месте, где башкирские войны более 200 лет назад форсировали реку с сильным течением"

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ГААГА, 28 июля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Памятник башкирским войнам, освобождавшим Нидерланды от армии Наполеона, скоро будет установлен на берегу реки Эйссел в провинции Гелдерланд. Об этом рассказал в интервью корреспонденту ТАСС скульптор Александр Таратынов, работающий сейчас над композицией.

Интервью

Александр Таратынов

Скульптор Александр Таратынов: творить иногда приходится в экстремальном режиме

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По его словам, торжественная церемония пройдет 9 сентября, а сам памятник будет установлен "именно в том месте, где башкирские войны более 200 лет назад форсировали реку с сильным течением, построив понтонный мост из лодок, и потом в быстром темпе освободили несколько близлежащих городов и добрались до Амстердама". "Честно говоря, на мой взгляд, это была большая авантюра под руководством генерала Александра Бенкендорфа, - отметил Таратынов. - Прибыв в Амстердам с 600 казаками, на главной площади он заявил, что численность его отряда составляет 6 тыс. человек, и французская армия в страхе бежала. Так был освобожден Амстердам, а впоследствии и Утрехт".

"В Нидерландах не очень любят вспоминать о том, что фактически благодаря усилиям русской армии Нидерланды и были освобождены, и была установлена монархия, которая существует и поныне, - обратил внимание скульптор. - Голландцы предпочитают версию, что они тоже активно участвовали в боевых действиях, хотя это не совсем так".

Масштабная фигура Европы

Работает Таратынов в настоящее время и над рядом других проектов, в частности с голландскими властями обсуждается проект по установке в городе Ландграф самой большой в Европе скульптуры. "Здесь раньше был шахтерский город, и от этих шахт остались горы, - пояснил он. - На одной из них у местных властей появилась идея поставить крупный значимый объект, такой как статуя Свободы в США или статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Я им предложил сделать скульптуру - фигуру Европы, и вот сейчас мы занимаемся проектированием".

"Сейчас как фигура самая большая скульптура в Европе - это Родина-мать в Волгограде, ее высота составляет 85 метров. А как объект - Петр Первый в Москве. Там высота всей композиции достигает 100 метров. Мы же хотим сделать скульптуру хотя бы чуть-чуть выше", - подчеркнул Таратынов.

Доска Петру I в Маастрихте

В четверг в Маастрихте прошло открытие мемориальной доски по случаю 300-летнего юбилея посещения Петром I этого города во время его второго путешествия в Голландию. Над этим проектом скульптор работал вместе со своей супругой Екатериной.

"Тот дом, где он ночевал, не сохранился, но до наших дней дошла дверь с проемом, на котором выбита надпись о том, что здесь был царь Московии Петр Великий, - рассказал скульптор. - Это в свою очередь подтолкнуло нас к тому, чтобы изобразить Петра Первого как русского царя в традиционной одежде и шапке Мономаха на фоне Кремля. Лично я не припомню, чтобы Петр Первый изображался где-нибудь именно так, а не в европейской или военной одежде".

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